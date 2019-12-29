Катя Осадча підкреслила спокусливі вигини розкішною святковою сукнею

Ведуча показала ефектний новорічний образ для святкового ефіру
Катя Осадча вже майже готова до святкування Нового року - знаменитість підготувала будинок і прикрасила ялинку. Вона навіть встигла злітати на невеликі сімейні канікули на католицьке Різдво - ведуча разом зі старшим сином Іллею погуляла по святковому Берліну, насолоджуючись атмосферними вуличками і красивими ярмарками. Також Осадча вже відзняла святковий випуск "Світського життя", в якому блищала в розкішному новорічному вбранні.
Знімком зі зйомок Катя поділилася на своїй сторінці в Instagram. Теледіва приміряла блискуче вечірнє плаття в підлогу світло-сірого відтінку, яке чудово підкреслило спокусливі вигини її стрункої фігури.
Ефектний наряд прикрашений чорним поясом з величезним бантом, не забула зірка і про свою "фішку" - красивИй головний убор. Завершують лук красиво зібране наверх волосся і яскравий макіяж, а також промениста посмішка ведучої.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
"Вмикайте Світське життя просто зараз! В ефірі наш новорічний випуск! Сукня для святкового новорічного випуску @sol_angelann", - прокоментувала Осадча.
Шанувальники не змогли пройти повз атмсоферного кадру і поспішили залишити свої коментарі.
Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, ошатна Катя Осадча похвалилася "бойовою" готовністю до зустрічі Нового року 2020.