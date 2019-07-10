ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Катя Осадча зачарувала пастельною сукнею від українського дизайнера

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.07.2019 - 12:28
Катя Осадча зачарувала пастельною сукнею від українського дизайнера
Фото: Катя Осадча (instagram.com/svitsketv)

Образ телеведучої вразив своєю легостью і шармом

 У Києві відкрився один з найгучніших і масштабних музичних фестивалів у Східній Європі - Atlas Weekand. Стартував захід з дня української музики, на який завітала знімальна група передачі "Світське життя" на чолі з Катериною Осадчою. Телеведуча поспілкувалася з українськими зірками і зняла сюжет до нового випуску передачі.

 "Музичний фестиваль починається з виступу новачків і легенд вітчизняного шоубізнесу, на цій сцені рівні всі", - розповіла вона в Instagram-stories блогу передачі підписникам.

 Проте не тільки виконавці привернули увагу фанатів, але й образ самої ведучої. Для ефіру Катя вибрала сукню українського дизайнера Donezz в пастельних тонах. Верх сукні був оформлений сіткою, а низ — багатоярусної спідницею, романтичності образу додали невеликі рюші на ліфі. До сукні Катя взула легкі босоніжки на високому каблуці у відтінку, що повторює малюнок на сукні і захопила незмінний капелюшок — на цей раз солом'яний.

Катя Осадча зачарувала пастельною сукнею від українського дизайнера

Катя Осадча зачарувала пастельною сукнею від українського дизайнера

 

 

 

 

Фото: Катя Осадча (instagram.com/svitsketv)

Оскільки погода в останні дні стоїть досить прохолодна, то не забула телеведуча і  про верхній шар. В якості захисту від вітру та холоду, Катя обрала тренч в базовому кольорі беж, прикрашений вишивкою з ніжних квітів, що доповнило загальний ансамбль.

В Instagram знаменитість щедро поділилася знімками в компанії виконавців з фестивалю.

 

 Нагадаємо, що Катя Осадча днями приємно здивувала і порадувала шанувальників прогулянкою по Києву з незвичайною гостею. Телеведуча взяла в компанію переможницю минулорічного Євробачення Нетту.

 А ще 35-річна Катя Осадча не соромиться з'явитися перед публікою без мейкапу. Так, вона вразила своїх шанувальників сяючим зовнішнім виглядом без грама макіяжу.

 Крім того, Катя Осадча показала розкішний літній образ на тлі не менш прекрасного заходу в Києві.

"Зірка Великих Вуйок": ретро-образ Каті Осадчій поділив фанатів на два табори Неймовірно схожі: Катя Осадча замилувала фанів фото з батьком
Новини України Катя Осадча
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся