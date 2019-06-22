ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

35-річна Катя Осадча вразила сяючим зовнішнім виглядом без грама макіяжу

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.06.2019 - 10:56
35-річна Катя Осадча вразила сяючим зовнішнім виглядом без грама макіяжу
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча показала, як любить проводити ранок

Популярна телеведуча Катя Осадча зачарувала шанувальників ніжним новим фото на своїй сторінці в Instagram. Знаменитість розповіла - і показала - як любить проводити свій ранок.

На знімку 35-річна Осадча відображена в білому сарафані і з чашкою кави в руках. При цьому промені ранкового сонця дуже гарно падають на її лбличчя, на якому немає на краплі макіяжу. При цьому ведуча захоплює сяючим зовнішнім виглядом. Волосся вона зібрала в хвіст, загадково посміхається і задумливо дивиться вдалину. В цілому фото вийшло дуже ніжне і атмосферне.

За словами Каті, її кращий друг вранці - це кава.

"Найкращий ранковий друг - кава Коли ти сам ретельно обираєш улюбленний сорт, а кавомашина меле і варить за ідеальним рецептом - капучіно, лате чи міцна чорна. Люблю такі літні ранки, а яка ваша улюблена кава?" - поділилася вона.

35-річна Катя Осадча вразила сяючим зовнішнім виглядом без грама макіяжу

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Фолловери розповідають, яку вони люблять каву, а також захоплюються природною красою Осадчої в коментарях.

  • Теж обожнюю раніше прокинутися сісти на терасі з чашкою кави, ідеальне ранок
  • Ну Яка красуня!!! Природна.... Дивлюся і захоплююся.... А який талант!!! Перевтілення!!!! Якби не инстаграмм не впізнати!!!!
  • Аж віє ранковою свіжістю і ароматом кави
  • Королева ранкової кави - Катерина Осадча!!! Дивлюсь і захоплююсь Світськім життям!!!
  • Ти найкраща!
  • Ви дуже гарні!)))
  • Природна краса ))) Катя ви прекрасні)
  • Капучіно)))І теж подумаю про такий машині))))))Доброго дня Вам Катерина
  • Вічно молода і свіжа
  • Дуже красиво! Ви просто молодчинка, милуюся вами!!!
  • КАТРУСЯ ВИ така красива без макіяжу,Дай БОЖЕ Вам сімейного щастя
 

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча показала розкішний літній образ на тлі не менш прекрасного заходу в Києві.

А до цього Катя Осадча без макіяжу поділилася грандіозними планами на літо. Телеведуча показала парочку фото з синочком Ванею.

Також раніше Катя Осадча умилила прогулянкою на батьківщині чоловіка. Катя Осадча побувала в Івано-Франківську, де відвідала найбільш знакові місця для Юрія Горбунова. Осадча також пояснила, чому вони важливі.

Катя Осадча показала розкішний літній образ на тлі не менш прекрасного заходу в Києві "Чула мільйон історій": Катя Осадча зворушила прогулянкою на батьківщині чоловіка
Новини України Катя Осадчакрасота
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся