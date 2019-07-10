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Катя Осадчая очаровала пастельным платьем от украинского дизайнера

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.07.2019 - 12:28
Катя Осадчая очаровала пастельным платьем от украинского дизайнера
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/svitsketv)

Образ телеведущей поразил своей легостью и шармом

 В Киеве открылся один из самых громких и масштабных музыкальных фестивалей в Восточной Европе -  Atlas Weekand. Стартовало мероприятие с дня украинской музыки, на который заглянула съемочная группа передачи "Світське життя" во главе с Катериной Осадчей. Телеведущая пообщалась с украинскими звездами  и сняла сюжет к новому выпуску передачи.

 "Музыкальный фестиваль начинается с выступления новичков и легенд отечественного шоубизнеса, на этой сцене равны все", - рассказала она в Instagram-stories блога передачи подписчикам.

 Однако не только исполнители привлекли внимание фанатов, но и образ самой ведущей. Для эфира Катя выбрала платье украинского дизайнера Donezz в пастельных тонах. Верх платья был оформлен сеткой, а низ — многоярусной юбкой, романтичности образу добавили некрупные рюши по лифу. К платью Катя обула легкие босоножки на высоком каблуке в оттенке, повторяющем рисунок на платье, а так же захватила неизменную шляпку — на этот раз соломенную.

Катя Осадчая очаровала пастельным платьем от украинского дизайнераКатя Осадчая очаровала пастельным платьем от украинского дизайнера

 

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/svitsketv)

 Поскольку погода в последние дни стоит довольно прохладная, то не позабыла телеведущая и верхнем слое. В качестве защиты от ветра и холода, Катя предпочла тренч в базовом цвете беж, украшенный вышивкой из нежных цветов, дополняющий общий ансамбль. 

 В Instagram знаменитость щедро поделилась снимками в компании исполнителей с фестиваля.

 

Напомним, что Катя Осадчая на днях приятно удивила и порадовала поклонников прогулкой по Киеву с необычной гостьей. Телеведущая взяла в компанию победительницу прошлогоднего Евровидения Нетту. 

 А еще 35-летняя Катя Осадчая не стесняется показаться перед публикой без мейкапа. Так, она поразила своих поклонников сияющим внешним видом без грамма макияжа. 

 Кроме того, Катя Осадчая показала роскошный летний образ на фоне не менее прекрасного заката в Киеве.

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