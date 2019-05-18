Катя Осадча в Каннах поспілкувалася з Антоніо Бандерасом: яскраве фото

Катя Осадча вирушила в Канни, де зараз проходить легендарний кінофестиваль. Українській телеведучій вдалося поспілкуватися з іспанським актором Антоніо Бандерасом.

Катя Осадча також виклала на своїй сторінці в Instagram спільну фотографію з актором.

"Скоро у Світському житті!!! Антоніо Бандерас на фестивалі в Каннах представляє стрічку Педро Альмодовара "Біль і слава". Наша ексклюзивна розмова скоро в ефірі", - написала Осадча.

Катя Осадча взяла інтерв'ю у Антоніо Бандераса (фото: instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі також прокоментували дану фотографію.

Який він вже старий;

Супер;

З нетерпінням чекаємо;

Круто;

Юра краще;

Молодець Катя! Завжди приємно вас бачити, а тут взагалі ви прикраса Бандераса. Подобаються фільми з цим актором;

Чекаю з нетерпінням;

Морячок;

Вау, у вас прекрасна робота.

Нагадаємо, що Катя Осадча несподівано "нарвалася" на хвилю критики через свій образ на День вишиванки.

Раніше повідомлялося про те, що Катя Осадча та Юрій Горбунов зачарували стильним виходом.