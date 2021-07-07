Канни 2021: блискучі образи знаменитостей з червоної доріжки кінофестивалю (фото)

Після року затишшя у зв'язку з пандемією великі події та заходи зі світу шоу-бізнесу та кіно поступово повертаються до роботи. Так, у Франції стартував Каннський кінофестиваль, який було скасований в 2020-му і перенесено на липень цього року.

Негласно він вважається першим повноцінним фестивалем після коронавірусу, який зберіг всі свої атрибути. Парад зірок першої величини на червоних доріжках без масок, спалахи фотографів, атмосфера набережної Круазет, дружні зустрічі, вручення нагород і, звичайно ж, головний привід - новинки кіно - залишилися незмінними.

Всього на фестивалі буде представлено 24 картини. Частина з них автоматично перейшла з минулого року. До складу журі увійшли режисер Спайк Лі, який очолить його. Судити фільми разом з ним будуть актори Мілен Фармер, Тахар Рахім, Сан Кан Хо, Мелані Лоран, Меггі Джиленхолл, а також режисери Матті Діоп, Джессіка Хаусне і Клебер Мендонса Фільо.

Енді Макдауелл (фото: Getty Images)

Белла Хадід (фото: Getty Images)

Меггі Джилленхол (фото: Getty Images)

Маріон Котійяр (фото: Getty Images)

Хелен Міррен (фото: Getty Images)

Джессіка Честейн (фото: Getty Images)

Карла Бруні (фото: Getty Images)

Джоді Фостер з дружиною Олександрою Хедісон (фото: Getty Images)

Кендіс Свейнпол (фото: Getty Images)