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Канни 2021: блискучі образи знаменитостей з червоної доріжки кінофестивалю (фото)

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Канни, Середа 07 липня 2021 12:20
Канни 2021: блискучі образи знаменитостей з червоної доріжки кінофестивалю (фото) Белла Хадід на відкритті фестивалю (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчанікова

6 липня відбулося відкриття 74-й Каннського кінофестивалю. Урочиста церемонія зібрала зірок першої величини. На червоній доріжці з'явилися моделі Белла Хадід, Кендіс Свейнпол, екс перша леді Франції і модель Карла Бруні, актриси Маріон Котійяр, Енді Макдауелл, Хелен Міррен, Джоді Фостер і багато інших.

Пропонуємо добірку найрозкішніших образів з довгоочікуваного відкриття фестивалю.

Після року затишшя у зв'язку з пандемією великі події та заходи зі світу шоу-бізнесу та кіно поступово повертаються до роботи. Так, у Франції стартував Каннський кінофестиваль, який було скасований в 2020-му і перенесено на липень цього року.

Негласно він вважається першим повноцінним фестивалем після коронавірусу, який зберіг всі свої атрибути. Парад зірок першої величини на червоних доріжках без масок, спалахи фотографів, атмосфера набережної Круазет, дружні зустрічі, вручення нагород і, звичайно ж, головний привід - новинки кіно - залишилися незмінними.

Всього на фестивалі буде представлено 24 картини. Частина з них автоматично перейшла з минулого року. До складу журі увійшли режисер Спайк Лі, який очолить його. Судити фільми разом з ним будуть актори Мілен Фармер, Тахар Рахім, Сан Кан Хо, Мелані Лоран, Меггі Джиленхолл, а також режисери Матті Діоп, Джессіка Хаусне і Клебер Мендонса Фільо.

Канни 2021: блискучі образи знаменитостей з червоної доріжки кінофестивалю (фото)

Енді Макдауелл (фото: Getty Images)

Канни 2021: блискучі образи знаменитостей з червоної доріжки кінофестивалю (фото)

Белла Хадід (фото: Getty Images)

Канни 2021: блискучі образи знаменитостей з червоної доріжки кінофестивалю (фото)Меггі Джилленхол (фото: Getty Images)

Канни 2021: блискучі образи знаменитостей з червоної доріжки кінофестивалю (фото)Маріон Котійяр (фото: Getty Images)

Канни 2021: блискучі образи знаменитостей з червоної доріжки кінофестивалю (фото)Хелен Міррен (фото: Getty Images)

Канни 2021: блискучі образи знаменитостей з червоної доріжки кінофестивалю (фото)Джессіка Честейн (фото: Getty Images)

Канни 2021: блискучі образи знаменитостей з червоної доріжки кінофестивалю (фото)Карла Бруні (фото: Getty Images)

Канни 2021: блискучі образи знаменитостей з червоної доріжки кінофестивалю (фото)

Джоді Фостер з дружиною Олександрою Хедісон (фото: Getty Images)

Канни 2021: блискучі образи знаменитостей з червоної доріжки кінофестивалю (фото)

Кендіс Свейнпол (фото: Getty Images)

Раніше ми писали про 10 найрозкішніших нарядів з церемонії нагородження Оскар 2021.

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