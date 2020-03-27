Каменських і Потап розчулили сімейним карантином та поділилися секретами здорового меню

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Зіркова пара ділитися хроніками карантину

Настя Каменських намагається виконувати вимоги МОЗ і зайвий раз не залишати межі будинку в період карантину. Співачка знає, чим зайняти свій час і як провести його з користю. Наприклад, зірка влаштовує онлайн тренування і займається разом з шанувальниками, а також радує їх творчість під час віртуальних концертів. Так, Настя разом з чоловіком Потапом показала, як проходить їх звичайний день на карантині, а хроніки проведення часу вона опублікувала в особистому влозі на своєму офіційному YouTube-каналі.

Співачка поділилася з шанувальниками секретами здорового і смачного меню і навіть не поскупилася на рецепт корисного стейка, а також показала свої звичайні ранкові ритуали.

День починає зі склянки води. "Це перший крок на шляху до здорового способу життя", - нагадує зірка.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

На сніданок Настя приготувала вівсянку. "Довгий час снідали йогуртами на овечому молоці з фруктами і повернулися до вівсянки. Вівсяна каша з тертим яблуком – це мій самий популярний рецепт", - зізналася артистка.

Потап також отримав свою порцію здорового сніданку. "Подивіться, в яких тюремних умовах мене утримують", – поскаржився він жартівливо.

Артистка вирішила зробити онлайн тренування зі своїми шанувальниками, але провела його досить пізно як для себе – в 9 ранку. "Для мене це пізній день, адже я встаю о 6 ранку і починаю свій день дуже рано", - говорить NK.

"Зазвичай ми з Льошею бігаємо рано вранці, а потім проводимо тренування з Андрієм. Але це все робиться натщосерце", - розповіла Настя.

Потап і Настя Каменських c тренером Андрієм Хомицьким (фото: instagram.com/kamenskux)

Потім співачка розправилася з другим сніданком – авокадо, солоний лосось і омлет.

Настя також похвалилася своїми книгами і навіть зробила підбірку улюбленої літератури. "У мене дуже велика бібліотека і кожен гість, який приходить, поповнює її", - зазначила вона.

На обід Настя приготувала стейк з телятини і зелений салат. На розпеченій сковороді обсмажила м'ясо (по хвилині на кожну сторону), а потім на 25 хвилин при 150 градусів відправила стейк в духовку для м'якості і соковитості. В якості гарніру співачка віддала перевагу коричневиому дикиому рису.

Увечері артистка зазвичай займається в інтернет-режимі іспанським. "Як нагороду я отримую обнімашки від ведмедика. Зараз ми дивимося серіал "Дефективний детектив" або "Монк". Він такий добрий!" - заявила зірка, показавши свій розмірений вечір з коханим. В 21.30 Настя пішла спати.

Відео: YouTube/NKofficial

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських розсекретила улюблені книги з домашньої бібліотеки.