Камалія розповіла як тримає себе у формі під час карантину

Співачка Камалія, поділилася секретом відмінної спортивної форми у прямому ефірі в Instagram програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

«Зірковий шлях» вирішив дізнатися у співачки Камалії, як їй вдається залишатися в прекрасній фізичній формі.

«На першому плані у мене кінний спорт. І навіть під час самоізоляції я продовжую займатися, - сказала Камалія в інтерв'ю «Зірковому шляху». - Так як я професійна спортсменка, то завжди повинна бути в формі».

У співачки свій заміський будинок, вона катається з дітьми на велосипеді і плаває у басейні. Одним з кращих тренажерів, на думку Камалії, є орбітрек, так як під час занять задіяні практично всі м'язи. Другий варіант - це бігова доріжка. Співачка намагається приділити час, щоб позайматися на ній, і пропонує цей спосіб усім, хто хоче залишатися у гарній формі.

«Я думаю, що у багатьох вдома є розкладна бігова доріжка. Візьміть гирі мінімальної ваги (до 1 кг) і ходіть або бігайте по ній, - порадила Камалія підписницям «Зіркового шляху», який виходить на каналі «Україна». - І тоді у вас паралельно йде опрацювання багатьох м'язів».

Карантин скоро закінчиться, тому можна почати з малого.

«Найнеобхідніше - це качати прес хоча б через день», - порадила співачка під час інтерв'ю «Зірковому шляху».