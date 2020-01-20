Камалія відверто про виховання дочок: Досі контролюю весь графік

Камалія зазначила, що намагається захищати дівчаток від надмірного захоплення гаджетами
В ексклюзивному інтерв'ю з журналістами програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» відома українська співачка Камалія розповіла, як ставиться до хейтерів і кого вважає своїм ангелом-хранителем.
Співачка, мама доньок Арабелли та Мірабелли і дружина мільярдера. Кожен день Камалії розписаний щохвилинно – буває так, що навіть не може нормально поспати. Та є звички, від яких співачка не може відмовитися.
Камалія з доньками й чоловіком (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Школа, гімнастика, кінний спорт, музична школа, хореографія, акторська майстерність – графік Мірабелли та Арабелли не менш насичений, ніж у мами. А нещодавно Камалія зняла доньок у своєму кліпі. Співачка каже – коли дівчата були молодшими, їм не дуже подобалось зніматись, та зараз вони вже дібрали смаку.
Камалія завжди максимально відверта з аудиторією. Нещодавно навіть дозволила всій країні підгледіти, як живе їхня родина – показала власний будинок і влаштувала фотосесію з чоловіком та доньками. За словами зірки, вона не боїться заздрісників.
Камалія з чоловіком - бізнесмен Мохаммад Захур (фото: прес-служба ТК "Україна")
Попри фінансове благополуччя, в житті зірки була особиста трагедія, яка змушувала її перетворюватись на беззахисну жінку. У непростий період Камалію підтримала мама.
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик розповіла, як вчить 7-річну доньку розпоряджатися грошима.