Камалія відверто про виховання дочок: Досі контролюю весь графік

Камалія з чоловіком - бізнесмен Мохаммад Захур (фото: прес-служба ТК "Україна")

Камалія зазначила, що намагається захищати дівчаток від надмірного захоплення гаджетами

В ексклюзивному інтерв'ю з журналістами програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» відома українська співачка Камалія розповіла, як ставиться до хейтерів і кого вважає своїм ангелом-хранителем.

Співачка, мама доньок Арабелли та Мірабелли і дружина мільярдера. Кожен день Камалії розписаний щохвилинно – буває так, що навіть не може нормально поспати. Та є звички, від яких співачка не може відмовитися.

«Взагалі я люблю засинати з дівчатами. Коли вкладаю їх спати, розповідаю казки – це моє снодійне, – каже Камалія в ефірі каналу «Україна», додаючи, що ретельно стежить за розпорядком дня доньок. – Я досі контролюю весь графік. Дивлюсь – у нас час для планшетів, стараюсь їх чимось займати. Бо з цими гаджетами – вони ще не сиділи, а вже гаджети в їхніх руках були. Я зайняла їх усім для розвитку».

Камалія з доньками й чоловіком (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Школа, гімнастика, кінний спорт, музична школа, хореографія, акторська майстерність – графік Мірабелли та Арабелли не менш насичений, ніж у мами. А нещодавно Камалія зняла доньок у своєму кліпі. Співачка каже – коли дівчата були молодшими, їм не дуже подобалось зніматись, та зараз вони вже дібрали смаку.

Камалія завжди максимально відверта з аудиторією. Нещодавно навіть дозволила всій країні підгледіти, як живе їхня родина – показала власний будинок і влаштувала фотосесію з чоловіком та доньками. За словами зірки, вона не боїться заздрісників.

«І до того були всілякі хейтери. Я взагалі не звертаю увагу на таких людей. Зрозуміла одне – успішна людина ніколи не заздритиме», – переконує артистка.

Камалія з чоловіком - бізнесмен Мохаммад Захур (фото: прес-служба ТК "Україна")

Попри фінансове благополуччя, в житті зірки була особиста трагедія, яка змушувала її перетворюватись на беззахисну жінку. У непростий період Камалію підтримала мама.

«Ні для кого не секрет, що ми чекали на своїх діток 10 років. Я боролася, десь руки вже опускались і я впадала в депресію. Підтримка мами дуже важлива. Вона просто як ангел-охоронець – бере і направляє тебе, заспокоює, намагається якось відволікти. І я по життю ніколи не здаюся – видихнула, вдихнула й пішла далі напролом», – зазначила співачка в інтерв’ю «Ранку з Україною».

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