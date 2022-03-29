KALUSH Orchestra заспівають на Євробаченні 2022: дата і номер виступу

Про це повідомляє прес-служба конкурсу.

KALUSH Orchestra виступлять з піснею Stefania шостими в першому півфіналі 10 травня.

66-й Міжнародний пісенний конкурс складатиметься з двох півфіналів і фіналу (10, 12, 14 травня). Всі виступи будуть починатися о 21:00 за київським часом.

У Євробаченні 2022 візьме участь 40 країн, представники яких будуть змагатися в італійському Турині в спортивно-концертній арені Пала-Альпітур. Вона вміщує 16 600 глядачів.

У півфіналах виступлять 35 країн, а 5 країн за квотою відразу будуть у фіналі. Їх називають "Великою п'ятіркою": це Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія.

У першому півфіналі 10 травня виступатимуть (по порядку):

Албанія Латвія Литва Швейцарія Словенія Україна Болгарія Нідерланди Молдова Португалія Хорватія Данія Австрія Ісландія Греція Норвегія Вірменія

У другому півфіналі 12 травня виступатимуть (по порядку):

Фінляндія Ізраїль Сербія Азербайджан Грузія Мальта Сан-Марино Австралія Кіпр Ірландія Північна Македонія Естонія Румунія Польща Чорногорія Бельгія Швеція Чехія

Відзначимо, що букмекери прогнозують українцям і їх пісні Stefania перемогу з величезним відривом.

Головні конкуренти KALUSH - італійці Mahmood & Blanco з піснею Brividi. Третє місце віддають шведській співачці Cornelia Jakobs з піснею Hold Me Closer.