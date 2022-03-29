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KALUSH Orchestra заспівають на Євробаченні 2022: дата і номер виступу

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Вівторок 29 березня 2022 17:05
KALUSH Orchestra заспівають на Євробаченні 2022: дата і номер виступу Колаж РБК-Україна: Євробачення 2022
Автор: Світлана Мащенко

Організатори Євробачення 2022 провели нове жеребкування, визначивши номер виступу KALUSH Orchestra.

Про це повідомляє прес-служба конкурсу.

KALUSH Orchestra виступлять з піснею Stefania шостими в першому півфіналі 10 травня.

66-й Міжнародний пісенний конкурс складатиметься з двох півфіналів і фіналу (10, 12, 14 травня). Всі виступи будуть починатися о 21:00 за київським часом.

У Євробаченні 2022 візьме участь 40 країн, представники яких будуть змагатися в італійському Турині в спортивно-концертній арені Пала-Альпітур. Вона вміщує 16 600 глядачів.

У півфіналах виступлять 35 країн, а 5 країн за квотою відразу будуть у фіналі. Їх називають "Великою п'ятіркою": це Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія.

У першому півфіналі 10 травня виступатимуть (по порядку):

  1. Албанія
  2. Латвія
  3. Литва
  4. Швейцарія
  5. Словенія
  6. Україна
  7. Болгарія
  8. Нідерланди
  9. Молдова
  10. Португалія
  11. Хорватія
  12. Данія
  13. Австрія
  14. Ісландія
  15. Греція
  16. Норвегія
  17. Вірменія

У другому півфіналі 12 травня виступатимуть (по порядку):

  1. Фінляндія
  2. Ізраїль
  3. Сербія
  4. Азербайджан
  5. Грузія
  6. Мальта
  7. Сан-Марино
  8. Австралія
  9. Кіпр
  10. Ірландія
  11. Північна Македонія
  12. Естонія
  13. Румунія
  14. Польща
  15. Чорногорія
  16. Бельгія
  17. Швеція
  18. Чехія

Відзначимо, що букмекери прогнозують українцям і їх пісні Stefania перемогу з величезним відривом.

Головні конкуренти KALUSH - італійці Mahmood & Blanco з піснею Brividi. Третє місце віддають шведській співачці Cornelia Jakobs з піснею Hold Me Closer.

Відзначимо, що учасники групи раніше заявили, що в будь-якому випадку візьмуть участь у конкурсі - їх покажуть або в записі, або ж вони поїдуть на конкурс, якщо війна закінчиться раніше.

Росію від участі в Євробаченні відсторонили 25 лютого.

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