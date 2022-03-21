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KALUSH продовжують бити рекорди Євробачення: українцям прогнозують тільки перемогу

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Понеділок 21 березня 2022 13:40
KALUSH продовжують бити рекорди Євробачення: українцям прогнозують тільки перемогу Колаж РБК-Україна: Євробачення 2022
Автор: Світлана Мащенко

Пісня гурту Kalush Orchestra "Stefania", з якою вони неодмінно виступлять на Євробаченні - вживу чи у записі, набрала понад мільйон переглядів на офіційному YouTube-каналі конкурсу, а також більше 4 млн на каналі Суспільне Євробачення.

Такою новиною поділилися на офіційній сторінці конкурсу в Instagram.

Зазначимо, що така кількість на каналі Eurovision Song Contest була здобута всього за 10 днів після розміщення відео.

У основних конкурентів Kalush - італійців Mahmood & Blanco з піснею Brividi щоправда 2 млн переглядів, проте реліз їхнього відео відбувся аж місяць тому.

Нагадаємо також, що Україна продовжує очолювати рейтинг на офіційному букмекерському сайті Євробачення. Нам дають безпрецедентні 35%, коли Mahmood & Blanco мають лише 15.

KALUSH продовжують бити рекорди Євробачення: українцям прогнозують тільки перемогу

Скріншот (eurovisionworld.com)

Росію відсторонили від участі в конкурсі ще 25 лютого. В конкурсі візьме участь 40 країн, представники яких виступлять в італійському Турині у травні.

66-й міжнародний пісенний конкурс складатиметься з двох півфіналів і фіналу (10, 12, 14 травня).

KALUSH Orchestra в першому півфіналі виступлять під номером дев'ять.

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