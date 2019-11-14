Який же він милий! Меган Маркл і принц Гаррі показали нове фото сина Арчі

Меган Маркл і принц Гаррі рідко публікують фото з сином Арчі (малюк з'явився на світ 6-го травня цього року). Але в честь дня народження принца Уельського, який він святкує сьогодні, 14 листопада, герцоги Сассекські порушили свою традицію. На офіційній сторінці подружжя в Instagram з'явилося зворушливе чорно-біле фото, де 71-річний принц Чарльз з ніжністю поглядає на новонародженого внука, а також принц батько малюка, принц Гаррі. Знімок був зроблений у день хрещення дитини. "З днем народження, Його Королівська Високість Принц Уельський – сер, тато, дідусь!", – додали вони підпис. Принц Гаррі з батьком і сином (фото: instagram.com/sussexroyal)

У свою чергу Кейт Міддлтон і принц Вільям також поспішили привітати принца Уельського. На сторінці Twitter прес-служба опублікувала кілька архівних кадрів, де позує Кейт з малюком на руках і дідусем, брати Вільям і Гаррі з батьком... "Вітаємо принца Уельського з днем народження!", – коротко написали під сімейними кадрами.

Кейт Міддлтон і принц Вільям також привітали принца Уельського (twitter.com/KensingtonRoyal)

Фото мали величезний успіх у численних фоловерів мікроблогів королівської сім'ї. Вони поспішили приєднатися до привітань, заодно зазначивши, що картинки підібрані дуже зворушливі і милі.

Меган Маркл і принц Гаррі з малюком (instagram.com/sussexroyal)

До речі, нещодавно стало відомо, що принц Уельський разом зі своїм благодійним фондом The prince's Foundation готується випустити капсульну колекцію одягу. Спільно з італійською компанією Yoox Net-a-Porter вони працюють над лінією, яка буде називатися "Сучасний ремісник" (The Modern Artisan). Колекція осінь-зима 2020/2021 буде показана майбутнім літом. Усі кошти від продажу будуть спрямовані в благодійний фонд.