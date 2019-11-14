Он такой милый! Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи

Меган Маркл и принц Гарри редко публикуют фото с сыном Арчи (малыш появился на свет 6-го мая этого года). Но в честь дня рождения принца Уэльского, который он отмечает сегодня, 14 ноября, герцоги Сассекские нарушили свою традицию. На официальной странице супругов в Instagram появилось трогательное черно-белое фото, где снят 71-летний принц Чарльз, с нежностью глядящий на новорожденного внука, а также принц отец малыша, принц Гарри. Снимок был сделан в день крещения ребенка. "С днем рождения, Его Королевское Высочество Принц Уэльский – сэр, папа, дедушка!", – добавили они подпись. Принц Гарри с отцом и сыном (фото: instagram.com/sussexroyal)

В свою очередь Кейт Миддлтон и принц Уильям поспешили также поздравить принца Уэльского. На странице Twitter пресс-служба опубликовала несколько архивных кадров, где позирует Кейт с малышом на руках и дедушкой, братья Уильям и Гарри с отцом… "Поздравляем принца Уэльского с днем рождения!", – коротко написали под семейными кадрами.

Кейт Миддлтон и принц Уильям также поздравили принца Уэльского (twitter.com/KensingtonRoyal)

Фото имели огромный успех у многочисленных подписчиков микроблогов королевской семьи. Они поспешили присоединиться к поздравлениям, заодно отметив, что картинки подобраны весьма трогательные и милые.

Меган Маркл и принц Гарри с малышом (instagram.com/sussexroyal)

К слову, недавно стало известно, что принц Уэльский вместе со своим благотворительным фондом The Prince’s Foundation готовится выпустить капсульную коллекцию одежды. Совместно с итальянской компанией Yoox Net-a-Porter они работают над линией, которая будет называться "Современный ремесленник" (The Modern Artisan). Коллекция осень-зима 2020/2021 будет показана будущим летом. Все средства от продажи будут направлены в благотворительный фонд.