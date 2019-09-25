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Який же він милий! 4-місячний син Меган Маркл і принца Гаррі здійснив перший вихід у світ і зворушив мережа

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.09.2019 - 16:26
Який же він милий! 4-місячний син Меган Маркл і принца Гаррі здійснив перший вихід у світ і зворушив мережа
Меган Маркл и принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцоги розчулили мережу своїм малюком

Меган Маркл і принц Гаррі зараз знаходяться в турі по Південній Африці. З собою вони взяли і 4-місячного малюка Арчі. Але поки герцоги здійснювали візити і відвідували різноманітні заходи, дитина перебувала під опікою нянь. Втім, прес-служба королівської сім'ї відразу заявила, що маля з'явиться разом з батьками на одному з виходів. І ось подія відбулася.

Який же він милий! 4-місячний син Меган Маркл і принца Гаррі здійснив перший вихід у світ і зворушив мережа

Десмонд Туту, Меган Маркл, принц Гаррі і син Арчі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцог і герцогиня Сассекские вирушили на зустріч з Десмондом Туту – англіканським архієпископом Кейптаунским, відомим також як активний борець за рівність і світову справедливість, а також лауреат Нобелівської премії миру 1984 року. Меган і Гаррі – справжні шанувальники Десмонда, нещодавно вони навіть запостили його цитату на своїх сторінках в Instagram про необхідність творити добрі справи. Сьогодні королівська пара мала честь особисто зустрітися з Туту, випити з ним чаю і мило поговорити. Ще більш милою цю зустріч зробив малюк Арчі, який вирушив разом з батьками.

Меган Маркл, принц Гаррі і син Арчі (відео: instagram.com/harry_meghan_updates)

Пізніше вони показали шанувальникам кілька фото і відео. Для виходу в світ Меган обрала вбрання від Club Monaco незвичайного крою вартістю близько 460 доларів. Зверху – синьо-біле легке плаття з запахом, летить спідницею і оборкою по краю, а під ним проглядало чорна спідниця прямого крою. Доповнили наряд туфлі-човники. Волосся вона зібрав у пучок, а макіяж зробила більш яскравим.

Який же він милий! 4-місячний син Меган Маркл і принца Гаррі здійснив перший вихід у світ і зворушив мережаДесмонд Туту теж в захваті від Арчі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Принц Гаррі вибрав класику: темно-синій костюм, біла сорочка і краватка. А маленького Арчі нарядили в чарівний комбінезон голубого відтінку і білу розлітайку. Малюк, для якого це перший офіційний вихід у світ, вів себе відмінно. Він посміхався і агукал у відповідь на мамині слова. Мережа просто вибухнула захопленнями від такої картини. Багато шанувальників королівської сім'ї відзначили, що виглядає малюк, так, як його тато в дитинстві.

Агукав і усміхався: син Меган Маркл вперше офіційно вийшов у світ (відео) Меган Маркл кардинально змінила образ в Африці: експерт назвав причину
Новини України Меган Марклпринц Арчипринц Гаррі
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