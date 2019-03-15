ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Яке божественне тіло: Світлана Лобода показала пікантне фото у спідній білизні

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.03.2019 - 11:43
Яке божественне тіло: Світлана Лобода показала пікантне фото у спідній білизні
Світлана Лобода

Лобода побажала фанатам одночасно доброго ранку і ночі

Світлана Лобода продовжує відпочивати, але й одночасно працювати в Майамі. Так, всього пару днів назад Лобода похвалилася дуже стильним білим образом, позуючи в Bentley, на тлі пальм, хмарочосів і розкішного готелю. Шанувальники дуже швидко "вирахували", що співачка вирушила у Майамі, США. При цьому спочатку Світлана Лобода натякнула, що прилетіла на довгоочікуваний відпочинок. І все ж невдовзі виконавиця стала ділитися на своїй instagram-сторінці фото та відео з концерту в курортному місті. У будь-якому випадку, Лобода вирішила поєднати приємне з корисним.

Але шанувальників Лободи найбільше привернув її інший знімок. Після концерту Світлана показала, як втомилася і хоче відпочити. І навіть опублікувала "напівроздягнене" фото, на якому позує в готельному номері і фотографує своє відображення в дзеркалі.

На Світлані – лише чорний бюстгальтер, а також відкриті джинси.

"Доброго ранку. Але для нас – доброї ночі", - підписала пікантне фото Лобода.

Світлана Лобода у Майамі

Світлана Лобода в Майамі

Безумовно, шанувальники співачки не змогли обійти стороною такий знімок. І до речі, дуже багато відзначили, що 36-річна Лобода виглядає розкішно. Особливо якщо врахувати, що в кінці травня 2018 року у неї народилася друга донька – Тільда.

  • "Шкода, що я не так шикарно виглядаю, як ви!"
  • "Як завжди, шикарна"
  • "Дуже гаряча, Лобода, ти просто супер"
  • "Пологи Вам, Светік, пішли на користь! Фігура зараз те, що треба. Раніше прям зовсім худенька були ... зараз - просто красива фігурка, так тримати"
  • "Ідеальна у всьому!"
  • "Яке божественне тіло"
  • "Прес ідеальний! Це ж які тренування потрібні, щоб була така краса"
  • "Чекаємо людину, яка скаже, що "вагітна")"
  • "Шикарна фігурка!"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

Лобода під час виступу в Майамі

Нагадаємо, раніше "анімалістичний" вихід Лободи викликав гарячі суперечки в мережі. Не всі шанувальники оцінили її новий образ.

Також до цього Світлана Лобода записала саундтрек до популярного реаліті-шоу.

Чиста спокуса: зваблива Світлана Лобода оголила груди на камеру Нічого собі: Лобода здивувала тінейджерським стилем
Новини України Лобода
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся