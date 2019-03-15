Яке божественне тіло: Світлана Лобода показала пікантне фото у спідній білизні

Світлана Лобода

Лобода побажала фанатам одночасно доброго ранку і ночі

Світлана Лобода продовжує відпочивати, але й одночасно працювати в Майамі. Так, всього пару днів назад Лобода похвалилася дуже стильним білим образом, позуючи в Bentley, на тлі пальм, хмарочосів і розкішного готелю. Шанувальники дуже швидко "вирахували", що співачка вирушила у Майамі, США. При цьому спочатку Світлана Лобода натякнула, що прилетіла на довгоочікуваний відпочинок. І все ж невдовзі виконавиця стала ділитися на своїй instagram-сторінці фото та відео з концерту в курортному місті. У будь-якому випадку, Лобода вирішила поєднати приємне з корисним.

Але шанувальників Лободи найбільше привернув її інший знімок. Після концерту Світлана показала, як втомилася і хоче відпочити. І навіть опублікувала "напівроздягнене" фото, на якому позує в готельному номері і фотографує своє відображення в дзеркалі.

На Світлані – лише чорний бюстгальтер, а також відкриті джинси.

"Доброго ранку. Але для нас – доброї ночі", - підписала пікантне фото Лобода.

Світлана Лобода в Майамі

Безумовно, шанувальники співачки не змогли обійти стороною такий знімок. І до речі, дуже багато відзначили, що 36-річна Лобода виглядає розкішно. Особливо якщо врахувати, що в кінці травня 2018 року у неї народилася друга донька – Тільда.

"Шкода, що я не так шикарно виглядаю, як ви!"

"Як завжди, шикарна"

"Дуже гаряча, Лобода, ти просто супер"

"Пологи Вам, Светік, пішли на користь! Фігура зараз те, що треба. Раніше прям зовсім худенька були ... зараз - просто красива фігурка, так тримати"

"Ідеальна у всьому!"

"Яке божественне тіло"

"Прес ідеальний! Це ж які тренування потрібні, щоб була така краса"

"Чекаємо людину, яка скаже, що "вагітна")"

"Шикарна фігурка!"

Лобода під час виступу в Майамі

Нагадаємо, раніше "анімалістичний" вихід Лободи викликав гарячі суперечки в мережі. Не всі шанувальники оцінили її новий образ.

Також до цього Світлана Лобода записала саундтрек до популярного реаліті-шоу.