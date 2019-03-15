Яке божественне тіло: Світлана Лобода показала пікантне фото у спідній білизні

Лобода побажала фанатам одночасно доброго ранку і ночі
Світлана Лобода продовжує відпочивати, але й одночасно працювати в Майамі. Так, всього пару днів назад Лобода похвалилася дуже стильним білим образом, позуючи в Bentley, на тлі пальм, хмарочосів і розкішного готелю. Шанувальники дуже швидко "вирахували", що співачка вирушила у Майамі, США. При цьому спочатку Світлана Лобода натякнула, що прилетіла на довгоочікуваний відпочинок. І все ж невдовзі виконавиця стала ділитися на своїй instagram-сторінці фото та відео з концерту в курортному місті. У будь-якому випадку, Лобода вирішила поєднати приємне з корисним.
Але шанувальників Лободи найбільше привернув її інший знімок. Після концерту Світлана показала, як втомилася і хоче відпочити. І навіть опублікувала "напівроздягнене" фото, на якому позує в готельному номері і фотографує своє відображення в дзеркалі.
На Світлані – лише чорний бюстгальтер, а також відкриті джинси.
"Доброго ранку. Але для нас – доброї ночі", - підписала пікантне фото Лобода.
Світлана Лобода в Майамі
Безумовно, шанувальники співачки не змогли обійти стороною такий знімок. І до речі, дуже багато відзначили, що 36-річна Лобода виглядає розкішно. Особливо якщо врахувати, що в кінці травня 2018 року у неї народилася друга донька – Тільда.
Лобода під час виступу в Майамі
Нагадаємо, раніше "анімалістичний" вихід Лободи викликав гарячі суперечки в мережі. Не всі шанувальники оцінили її новий образ.
Також до цього Світлана Лобода записала саундтрек до популярного реаліті-шоу.