"Якою людиною треба бути?" Леся Нікітюк розповіла, чим зайнятися на Мальдівах

Телеведуча дивується, як можна сумувати серед райських красот острова
Популярна шоувумен і телеведуча Леся Нікітюк, відправившись на казкові Мальдіви, щедро ділитися своїми враженнями від відомого курорту. Так, у InstaStories вона розповіла, чим можна зайнятися під час відпустки на островах і заявила, що не розуміє тих, хто знемагає тут від нудьги.
Зірка перерахувала всілякі цікаві заняття, яким можна віддаватися на Мальдівах і запевнила, що кожен знайде собі справу по душі.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Якою людиною треба бути, щоб тут, у цій красі, було нудно? У кожного готелю є свої опції. Наприклад, в готелі, де я живу, можна займатися всіма відомими водними видами спорту, йогою, сальсою. "Тягнемо носочок, Леся, тягнемо носочок! Ноги закриваємо", - згадала Нікітюк свої заняття з хореографом під час участі в проекті Танці з зірками.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Тут можна рибалити,прямо біля свого будиночка! Треба їхати зі своєю вудкою. Просто бомба! Фоткатися, знімати відео, бігати навколо острова! Ну, а якщо ви дуже нудні люди, то беріть з собою аніматорів", - порадила телеведуча.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Раніше Леся Нікітюк озвучила вартість відпочинку на Мальдівах, зазначивши, що средньостатистичному українцю таке задоволення влетить у копієчку.
Нагадаємо, що перед тим, як відправитися в теплі краї, Леся Нікітюк відвідала Відень в компанії співачки Тетяни Решетняк (TAYANNA). Зірки приїхали в Австрію з робочим візитом, але не забували і про особистий час – ранок знаменитості починали з зарядки, яку телеведуча робила в білизні.
Відео: РБК-Україна