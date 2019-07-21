Які солодкі! Помолоділий Сергій Бабкін зворушив мережу фото з сином

Фото: Сергій та Сніжана Бабині (instagram.com/babkin_official)

Музикант розповів, як проводить вихідні

Відомий музикант і актор Сергій Бабин і його дружина Сніжана Бабкіна місяць тому стали батьками прексрасного малюка з незвичайним ім'ям Єлисей. Артист з радістю приступив до обов'язків молодого батька і з задоволенням проводить час з новонародженим. Синочок з перших днів став головним слухачем зіркового тата, який грає для нього на гітарі і співає. Крім того, Сергій вже бере Єлисея не тільки з собою на студію, але і на гастролі! Так, на instagram-сторінці співак опублікував душевний знімок з сином на руках.

Музикант тримає на руках синочка так, що в кадр потрапили тільки маленькі п'яточки Єлисея. Нещодавно Сергій змінив колір волосся і став платиновим блондином. Чи то новий імідж, чи то батьківство позитивно вплинули на зовнішність співака – його шанувальника помітили, що їх кумир помітно помолодшав.

"Як ваші вихідні, Друзі? Ми з Єлисеєм Сергійовичем у Дніпрі, граємо тут, завтра гостем у родичів. Це друга подорож Сергійовича. І нам так добре разом", - зізнався Бабкін, рассекретивши свої плани на вікенд.

Фото: Сергій Бабкін з сином (instagram.com/babkin_official)

Фото зворушила шанувальників артиста настільки, що вони не змогли утримати від коментарів на адресу турботливого тата і солодкого малюка.

"Дуже мило!, І не впізнати!", "Ой, Ви діловий. З маленьким талісманом на руках", "Які там солодкі ніжки виглядають", "Ви помолодшали. Супер виглядаєте", "Опа, помолодшали років на 10", "Маленькі ніжки", "Милі лапульки, ножульки, пальчульки. Такі ж сопуть поруч, неможливо не любити", "Класна зачіска, так виглядаєте молодше, Сергію", - не скупився на похвалу фолловери.

Скріншот коментарів

Також в сторіз дружина музиканта, Сніжана Бабкіна поділилася зворушливим відео, на якому співак схилився над Єлисеєм і гойдає його на руках.

Фото: Сергій Бабкін з сином (instagram.com/snezhana_babkina)

Раніше Сніжана Бабкіна відповіла на запитання шанувальників про перші дні життя новонародженого синочка і розповіла, як малюк вперше поїхав на гастролі з татом.

До слова, Сергій Бабкін розповів, коли усвідомив, що Сніжана – його половинка.