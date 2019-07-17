"На концерти їздимо разом": Сніжана Бабкіна зворушила подробицями про маленького синочка

Фото: Сергій та Сніжана Бабині (instagram.com/babkin_official)

Дружина Сергія Бабкіна показала, як займається його з дитиною

Сергій та Сніжана Бабині менше місяця тому стали щасливими батьками в третій раз – 18 червня у пари народився синочок Єлисей. Щаслива мама розповіла, що пологи пройшли легко, а поряд весь цей час з нею був коханий чоловік, підтримка якого у такі моменти просто безцінна. Вона навіть натякнула, що не проти повернутися в пологовий будинок за ще одним малюком. А поки дружина музиканта вирішила поділилася подробиці першого місяця життя хлопчика і відповіла на питання підписниць в Instagram.

Новоспечена мама показала фото, на якому сидить у дворі свого приватного будинку в Харкові в позі лотоса і медитує, а поруч стоїть коляска з маленьким Єлисеєм.

Фото: Сніжана Бабкіна з сином Єлисеєм (instagram.com/snezhana_babkina)

"Відповідаю на питання, які ви найчастіше ставите в дірект:

Ми повністю на ГВ за вимогою. А вимога у нас вдень - раз на 2-2,5 години, вночі - раз в 3-4 години.

Водичкою не допоюю.

Йогою займалася всю вагітність. Після пологів треба зробити 1-1,5 міс перерву і знову почну. Поки тільки як на фото.

Спить Єлисейка з нами.

На концерти Сергія Бабкіна їздимо разом.

У серпні плануємо на море в Італію", - розповіла про сімейні плани Сніжана.

Фото: Сніжана Бабкіна з сином Єлисеєм (instagram.com/snezhana_babkina)

Також вона зазначила, що на виступ чоловіка, яке відбулося на фестивалі Atlas Weekend, їхала з Єлисеєм в поїзді і навіть спала з сином на одній полиці.

"Їхали на поїзді. Спав вночі зі мною на полиці. Решту часу були в готелі, гуляли по Києву і на фестивалі. Все відмінно!" - розговорилася Сніжана.

Скріншот коментарів

Крім того, вона розповіла, як пройшла зустріч старших дітей, Артура і Василини, з молодшим братиком: "Дуже довгоочікувана зустріч! Потім кілька годин сиділи, не відходячи від Єлисея".

Скріншот коментарів

Раніше Сергій Бабкін поділився подробицями буднів молодого тата і розповів про зміни в житті з появою в будинку малюка.