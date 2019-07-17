"На концерти їздимо разом": Сніжана Бабкіна зворушила подробицями про маленького синочка

Дружина Сергія Бабкіна показала, як займається його з дитиною
Сергій та Сніжана Бабині менше місяця тому стали щасливими батьками в третій раз – 18 червня у пари народився синочок Єлисей. Щаслива мама розповіла, що пологи пройшли легко, а поряд весь цей час з нею був коханий чоловік, підтримка якого у такі моменти просто безцінна. Вона навіть натякнула, що не проти повернутися в пологовий будинок за ще одним малюком. А поки дружина музиканта вирішила поділилася подробиці першого місяця життя хлопчика і відповіла на питання підписниць в Instagram.
Новоспечена мама показала фото, на якому сидить у дворі свого приватного будинку в Харкові в позі лотоса і медитує, а поруч стоїть коляска з маленьким Єлисеєм.
Фото: Сніжана Бабкіна з сином Єлисеєм (instagram.com/snezhana_babkina)
"Відповідаю на питання, які ви найчастіше ставите в дірект:
Фото: Сніжана Бабкіна з сином Єлисеєм (instagram.com/snezhana_babkina)
Також вона зазначила, що на виступ чоловіка, яке відбулося на фестивалі Atlas Weekend, їхала з Єлисеєм в поїзді і навіть спала з сином на одній полиці.
"Їхали на поїзді. Спав вночі зі мною на полиці. Решту часу були в готелі, гуляли по Києву і на фестивалі. Все відмінно!" - розговорилася Сніжана.
Скріншот коментарів
Крім того, вона розповіла, як пройшла зустріч старших дітей, Артура і Василини, з молодшим братиком: "Дуже довгоочікувана зустріч! Потім кілька годин сиділи, не відходячи від Єлисея".
Скріншот коментарів
Раніше Сергій Бабкін поділився подробицями буднів молодого тата і розповів про зміни в житті з появою в будинку малюка.