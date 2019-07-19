Сергій Бабкін чесно зізнався, коли саме зрозумів, що Сніжана – "його жінка"

Сніжана і Сергій Бабині (фото: instagram.com/babkin_official)

Бабкін підкреслив: є блюдо, яке дружина готує краще мами

Сергій Бабкін зазначив, що він – "не виняток". І все досить банально! Шлях до серця українського музиканта також пролягав через шлунок. Так, в ексклюзивній рубриці про роль мами в житті зіркових чоловіків програми "Ранок з Україною", яка виходить по буднях о 6:30 на каналі "Україна", Сергій Бабкін розповів, яка страва від майбутньої дружини підкорила його.

Виявилося, мама довгий час була головною жінкою в житті артиста, зразком у всьому ...

"Мама чудово готує, просто суперськи! Я думав, що мама – це вершина, і ніхто в світі не повторить так, як робить саме вона. Борщ та і все, що завгодно!" – поділився Сергій Бабкін, який виступить на святковому концерті "З Днем народження, Україно!".

Це тривало, доки 12 років тому на одній із репетицій "Театру 19" він не зустрів свою майбутню дружину.

"Коли Сніжана приготувала борщ – це стало ще більшим доказом того, що вона моя жінка. Чесно кажучи, він був навіть краще, ніж мамин... Так, таке буває в житті", – зізнається артист.

Сніжана і Сергій Бабині з дітьми (фото: instagram.com/babkin_official)

Разом з дружиною Сергій виховує двох дітей, а нещодавно Бабині знову стали батьками. Бабуся радіє онукам, проводить з ними час, коли діти на гастролях. А син, хоч вже й дорослий, все одно поспішає в рідне гніздечко.

"Це як у яхти нижня частина, яка не дає їй перевернутися, якої б сили не був шторм, які б хвилі не били. Поки є мама – все добре! А ось, коли мами не буде, тоді точно буде складніше", – каже музикант у програмі "Ранок з Україною".

Тому при кожному зручному випадку Сергій дякує своїй рідній.

"Я тебе люблю, мама! Спасибі, що ми є. Спасибі Богу!" – цілуючи маму, каже Сергій Бабкін.

Нагадаємо, раніше Сніжана Бабкіна умилила подробицями про маленького синочка. Дружина Сергія Бабкіна показала, як займається йогою з дитиною.