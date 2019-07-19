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"Які солодкі": Олена Кравець підкорила мережу фото з підрослими двійнятами

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.07.2019 - 10:27
"Які солодкі": Олена Кравець підкорила мережу фото з підрослими двійнятами
Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)

Молодшим дітям актриси виповнилося три роки

Актриса "Квартал 95" Олена Кравець не так вже часто радує шанувальників особистими знімками в мережі. Лише в квітні цього року вона вперше показала публіці обличчя своїх молодших дітей, двійнят Вані і Каті, які з'явилися на світ в 2016 році. З тих пір зіркова мама іноді балує фанів новими фото малюків.

19 липня Олена зазначає важливу подію - її дітворі виповнилося три роки. В честь цього артистка поділилася неймовірно ніжним ранковим фото з двійнятами - вона лежить у ліжку в обнімку з Катею і Ванею, і всі вони щасливо посміхаються.

"З днем народження, мої Кравчата!)))" - ніжно підписала публікацію Кравець.

&quot;Які солодкі&quot;: Олена Кравець підкорила мережу фото з підрослими двійнятами

Фото: Олена Кравець з дітьми (instagram.com/lennykravets)

Розчулені фолловери приєднуються до привітань, бажають дітям здоров'я і щастя та розчулюються солодкому кадру мами з дітьми.

  • Любов )))
  • Вітаю! Здоров'я вам та вашим діткам!
  • Міцного здоров'я малятам і батькам
  • Атака любов'ю. ВІТАЄМО ВАС
  • Вітаю Вас і Ваших малюків. Нехай ростуть здоровими і щасливими
  • Всього самого доброго малюкам і Вам Оленка!
  • Клас! Вітаю
  • Вітаю маленьких Кравчат!!! і мамуся красуню!!!
  • З Днем Народження! Здоров'я Вам та Вашим діткам! Такі гарненькі
  • Ленчик з які солодкі!
  • Принадність
  • Ой,які біленькі і гарненькі!!! Здоров'я вам і вашій матусі!!!!Маленькі Бельчатки!!
  • Оленка, вітаю!!!! Міцного здоров'я і ловити зірки в широкі кишені
 

Скріншот коментарів (instagram.com/lennykravets)

Нагадаємо, Олена Кравець поділилася рідкісним фото своїх підрослих двійнят Каті і Вані на одеському курорті Південне.

А також, Олена Кравець пояснила, чому її дочка-підліток Маша живе окремо.

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Новини України Квартал 95Олена Кравецьактриса
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