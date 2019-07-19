"Які солодкі": Олена Кравець підкорила мережу фото з підрослими двійнятами

Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)

Молодшим дітям актриси виповнилося три роки

Актриса "Квартал 95" Олена Кравець не так вже часто радує шанувальників особистими знімками в мережі. Лише в квітні цього року вона вперше показала публіці обличчя своїх молодших дітей, двійнят Вані і Каті, які з'явилися на світ в 2016 році. З тих пір зіркова мама іноді балує фанів новими фото малюків.

19 липня Олена зазначає важливу подію - її дітворі виповнилося три роки. В честь цього артистка поділилася неймовірно ніжним ранковим фото з двійнятами - вона лежить у ліжку в обнімку з Катею і Ванею, і всі вони щасливо посміхаються.

"З днем народження, мої Кравчата!)))" - ніжно підписала публікацію Кравець.

Фото: Олена Кравець з дітьми (instagram.com/lennykravets)

Розчулені фолловери приєднуються до привітань, бажають дітям здоров'я і щастя та розчулюються солодкому кадру мами з дітьми.

Любов )))

Вітаю! Здоров'я вам та вашим діткам!

Міцного здоров'я малятам і батькам

Атака любов'ю. ВІТАЄМО ВАС

Вітаю Вас і Ваших малюків. Нехай ростуть здоровими і щасливими

Всього самого доброго малюкам і Вам Оленка!

Клас! Вітаю

Вітаю маленьких Кравчат!!! і мамуся красуню!!!

З Днем Народження! Здоров'я Вам та Вашим діткам! Такі гарненькі

Ленчик з які солодкі!

Принадність

Ой,які біленькі і гарненькі!!! Здоров'я вам і вашій матусі!!!!Маленькі Бельчатки!!

Оленка, вітаю!!!! Міцного здоров'я і ловити зірки в широкі кишені

Скріншот коментарів (instagram.com/lennykravets)

Нагадаємо, Олена Кравець поділилася рідкісним фото своїх підрослих двійнят Каті і Вані на одеському курорті Південне.

А також, Олена Кравець пояснила, чому її дочка-підліток Маша живе окремо.