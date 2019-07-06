"Янголята": Олена з "кварталу" замилувала фото своїх малюків

Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)

Прихильники впевнені, що малюки підуть по стопах матері

Пародистка Олена Кравець не дуже любить афішувати своє особисте життя в соцмережах, хоча у артистки і є сторінка в Instagram, постами з фотографіями особистого життя і дітей вона балує своїх шанувальників не надто часто. Однак, нещодавно вона вирішила поділитися рідкісним фото своїх двійнят, що підросли, на одеському курорті Південне. Малюки зняті зі спини і лиця їх не видно, але підписники відзначили, що діти знаменитої "квартальщиці" помітно підросли.

Фото: Двійнята Олени Кравець (instagram.com/lennykravets)

"Сходи в небо", - коротко підписала фото гумористка.

Шанувальники Олени тут же обсипали двійнят компліментами і припустили, що зоряні дітки ймовірно підуть по стопах матері.

Скріншот: Коментарі до посту Олени Кравець (instagram.com/lennykravets)

Котики

зайчики

Ось воно щастя!

янголята

З такою-то матір'ю

По стопах мами

Правильно! Все вище і вище і вище....

Катюша і Ванюша

Бусінки

Красотулечки!

Beautiful,beautiful

Так підросли!

Гарненькі

Нагадаємо, що не так давно Олена Кравець вперше показала обличчя своїх двійнят і розповіла про характери своїх малюків, а ще про те, як вона виховує таких різних за темпераментом дітей.

А також, Олена Кравець пояснила, чому її дочка-підліток Маша живе окремо.