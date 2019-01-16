"Які щічки": Маша Єфросиніна взяла участь у флешмобі "10 років тому"

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Все більше зірок показують, як вони виглядали 10 років тому

У мережі набирає все більшу популярність новий ностальгічний флешмоб під назвою 10 Year Challenge. Його суть в тому, що люди порівнюють свої нинішні фото з тими, що були зроблені 10 років тому і таким чином показують, як вони змінилися за цей час. У ньому вже взяли участь багато світових знаменитостей, не стали відставати і украинкие селебріті. Слідом за травесті-дівою Монро зважилася показати, як вона виглядала десятиліття тому й популярна ведуча Маша Єфросиніна.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фотоколаж, що демонструє її трансформацію. Маша зізналася, що 10 років тому у неї була досить низька самооцінка, і це стало однією з причин її рішення взяти участь у новому челленджі.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"По хештегу #10yearschallenge зараз вже мільйон публікацій:)) Люди розважаються, публікуючи себе з десятирічною різницею, а я, як висловився мій чоловік, знову подставляюсь під обстріл: "раніше ви були сексуальніша/привабливіша/краща і навіть талановитіша ( от досі не можу розгадати, як талант залежить від розміру щік)". Можливо, й так! Але чим більше я думаю про те, чому так відбувається в моєму випадку, тим більше переконуюся, що той мій образ десятирічної давності більше пов'язаний з емоціями, що мій глядач відчував, дивлячись те чи інше шоу з моєю участю! Всі шоу були розважальні і веселі, а, значить, і я сприймалася не інакше, як дівчинка-запал! Ніхто ніколи не думав ні про мої відчуття побачивши себе в дзеркалі, нікому не було діла, чим вигляд той був викликаний - я була лише одним з факторів вироблення реакцій на проект! І це теж справедливо! Гнівити Бога не буду - мені дана неймовірна любов кількох поколінь українців!!! Мені посміхаються і обіймають люди на вулицях! Я щаслива людина!



Але в цьому нечастому як для себе челенджі я свідомо беру участь, щоб показати всім, кому я подобаюся чи ні - якщо ти робиш над собою гігантську роботу, відшкрябуєш свою самооцінку від плінтуса і, нарешті, починаєш ПОДОБАТИСЯ СОБІ САМА - ти стаєш НЕВРАЗЛИВА до чужої думки про свою зовнішність! #challengeaccepted #thechallengeissurviving", - відверто написала ведуча

Багато шанувальників зазначили в коментарях, що Єфросиніна дійсно сильно змінилася за минулі 10 років - причому в кращу сторону. Деякі зізналися, що на старому фото її складно впізнати, ніби інша людина, і звернули увагу на пухкі щічки зірки. Інші також поцікавилися, скільки ж Маша тоді важила.

"А я пам'ятаю Вас такий як на першому фото. Ви працювали тоді на новому начебто з Притулою. Але Ви тоді були теж такою милою і відкритої)";

"Респект!!! А яка різниця у вазі?";

"Не перестаю вами захоплюватися, це якраз той випадок, коли і дивитися, читати і слухати вас - суцільне задоволення";

"Які щічки. Ви подаєте хороший приклад";

"Розумна жінка з роками стає тільки кращим";

"За 10 років Ви змінилися в кращу сторону";

"Ви дуже красива і розумна. А щоки вони після 25 від всіх звалюють зазвичай до більш юним";

"Ви дуже круто виглядаєте зараз. Світіть вся";

"Як ніби два абсолютно різних людини!!!";

"Так ви навпаки помолодшали, у чому секрет.... Може ви відьмочка";

"Виявляється, є люди, які з віком кращають! Маша, однозначно, ви - одна з них! Красуня і стиляга!" - пишуть підписники.

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна у вишиванці справила фурор в мережі. Телеведуча разом з чоловіком і дітьми перебуває на відпочинку в ОАЕ і радує шанувальників барвистими знімками.

Наприклад, раніше Маша Єфросиніна захопила яскравим образом на відпочинку.

Зазначимо, що Маша поділилася спогадами про найщасливіший день свого життя. Виявилося, що день народження Маші був наповнений величезною кількістю приємних подій, які навіть змусили її пустити сльозу.

Відео: РБК-Україна