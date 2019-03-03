Які ніжки! Настя Каменських боді викликала фурор в мережі

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники похвалили артистку за вміння виглядати жіночно, але не вульгарно

Виконавиця вірусного хіта "Попа як у Кім" та володарка пишних форм, співачка Настя Каменських із завидною регулярністю дражнить шанувальників свіжими фото, переважна більшість яких – відверті знімки її апетитних принад. Далеко не всі фани в захваті від провокаційних знімків зірки. Тому вони дуже зраділи, побачивши її в наряді в стилі спорт-шик. Але Настя вирішила не зупинятися на досягнутому і показала в Instagram фото, на якому зображена в чорному боді.

Для фотосету знаменитість вбралася в облягаючий комбідрес, чорні колготи, масивні черевики на підборах, а для більшої ефектно спустила з плеча піджак, розшитий паєтками.

Підпписники артистки назвали її look дуже жіночним і привабливим, але не кричущим. Також вони не втрималися від компліментів довгим струнким ногам Насті.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Ви дуже красива і талановита дівчина", "Гарненька. Фото, нарешті, норм", "Красива фігура", "Заздрю Потапу", "Які довгі ніжки!", "Настя без лестощів, ти справді диво", "Неймовірна. Дуже естетичне фото вийшло", "Королева", "Настя - ти нереально красива і талановита!" - не приховували свого захоплення користувачі мережі.

Схоже, кадр став частиною нового стильного фотосету, під час якого Каменських постала перед шанувальниками у різних аутфітах і образах – від відвертих знімків в білизні до спортивного шику.

Раніше Настя Каменських опублікувала фотографію в чорному білизняному комплекті і піджаку в тон, викликавши суперечки серед фанів.

До слова, Настя Каменських розлютила мережу відвертим знімком з задертою вгору спідницею.

Відео: РБК-Україна