Які ніжки! Зухвалу Фреймут у экстраміні на Танцях з зірками 2020 порівняли з Поляковою

Ведуча в короткому платті і сітчастих кологотах засвітила довгі ніжки
Ольга Фреймут та її партнер по шоу Танці з зірками 2020 Ілля Падзіна, незважаючи на діагноз "коронавірус", посилено тенируются на самоізоляції і радують шанувальників вже другий прямий ефір поспіль. Цього разу пара порадувала гядачів джайвом промо з кухі ведучої, а сама вона приміряла звичний і впізнаваний образ.... ревізора!
Ведуча одягла ультракоротке оксамитове плаття і сітчасті колготки, максимально оголивши стрункі ніжки, а її фірмовим атрибутом стала білосніжна рукавичка – символ прискіпливого, але справедливого ревізора. Шанувальники пари прийшли в захват не тільки від їх працездатності та цілеспрямованості, але і засипали Ольгу компліментами, відзначивши її сміливе вбрання.
Ольга Фреймут та Ілля вразили джайвом на самоізоляції (фото: instagram.com/freimutolia)
Деякі з них порівняли теледіву з довгоногою Королевою ночі Ольгою Поляковою.
Ольга Фреймут підкорила сміливим образом на другому прямому ефірі Танців з зірками 2020 (фото:instagram.com/tanci1plus1)
Скріншот комментаріїв
Судійська чевіркапо достоїнству оцінила джайв участників, і вони опинилися на 5 місці турнірної таблиці.
Відео: YouTube/Танці з зірками
Нагадаємо, що в неділю, 6 вересня, під час другого прямого ефіру Танців з зірками 2020 стало відомо, яка пар покинула шоу, а хто з зірок пройшов далі.