"Які ноги": подруга Ані Лорак затьмарила співачку своєю красою (фото)

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Артистка зізналася, що дружить з Лілією Подкопаєвою більше 20 років

Відома українська співачка Ані Лорак, яка нещодавно показала, як проводить новорічні канікули, похвалилася стрункими ногами на зустрічі з подругою дитинства — Лілією Подкопаєвою. Знаменитості зустрілися в Маямі, США, під час відпочинку української співачки. Спільний знімок опублікувала Ані Лорак у своєму Instagram.

Активно гастролююча по Росії Лорак похвалилася тривалої дружбою з Подкопаєвою.

"Одного разу в Америці. Дружба довжиною в 20 років. Моя подруга, абсолютна олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва", — написала Лорак у підписі до світлини.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/anilorak

Ані Лорак і Лілія Подкопаєва в Маямі (фото: instagram.com/anilorak)

Фани в захваті від спільного знімка зірок. Деякі зазначили, що знаменитості приголомшливо виглядають. Багато також зазначили, що у співачки і гімнастки справжня і сильна дружба.

"Приємного відпочинку Кароліна", "Красуні", "Щастя мати таких друзів. Нехай дружба буде до самого кінця", "Ох, красиві ніжки", "Які красуні!", "Знову разом", "Справжня дружба. 20 років разом. Красуні", — пишуть шанувальники.

Скріншоти коментарів поста аккаунта instagram.com/anilorak

Слід зазначити, що спільне фото з подругою опублікувала і Подкопаєва. Щоправда, гімнастка показала як вона з Лорак ходила на пляж.

Ані Лорак і Лілія Подкопаєва в Маямі (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

Нагадаємо, що у справі про розлучення Ані Лорак та її чоловіка-ресторатора Мурата Налчаджіоглу намітилися істотні зрушення. Так, пара не прийшла на перше судове слухання – їх представляли адвокати. Пізніше виявилося, що заяви про розлучення більше немає, що говорить про можливе примирення подружжя.

Раніше чоловік Ані Лорак відреагував на новини про розлучення з артисткою, опублікувавши зворушливе архівне відео з єдиною дочкою, яку він звик називати "моя нескінченна любов".

Відео: РБК-Україна