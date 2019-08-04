"Які чоловіки!" Маша Єфросиніна потішила рідкісним кадром чоловіка з сином

Маша Єфросиніна показала шанувальникам, як з сім'єю проводить покупки у вихідний
Популярна телеведуча Маша Єфросиніна не часто показує свою сім'ю, але сьогодні, 4 серпня, вона виставила на своїй сторінці в Instagram нове фото разом з сином і чоловіком.
Знімок зроблений в одному і торгових центрів. На фото чоловік Єфросиніної везе в колясці їх сина, який надів поліцейську форму.
Маша Єфросиніна порадувала шанувальників сімейним знімком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
"Що у вас сьогодні з покупок?" - підписала фото телеведуча.
Користувачі мережі також прокоментували фотографію Єфросиніної.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що стильна Маша Єфросиніна захопила стріт-стайл образом у вбранні від PRADA, в якому вона пройшлася вулицями міста.
Раніше повідомлялося про те, що Маша Єфросиніна в розкішному червоному платті захопила довгими ногами. При цьому шанувальники телеведучої нагородили її компліментами, і відзначили її нескінченні ноги і те, що червоний колір їй до лиця.
Ми також писали про те, що щаслива Маша Єфросиніна підкорила мережу яскравими сімейними фотографіями. Телеведуча показала як вона весело проводить час з чоловіком і сином.