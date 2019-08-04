ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Які чоловіки!" Маша Єфросиніна потішила рідкісним кадром чоловіка з сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.08.2019 - 22:06
"Які чоловіки!" Маша Єфросиніна потішила рідкісним кадром чоловіка з сином
Маша Єфросиніна порадувала шанувальників сімейним знімком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша Єфросиніна показала шанувальникам, як з сім'єю проводить покупки у вихідний

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна не часто показує свою сім'ю, але сьогодні, 4 серпня, вона виставила на своїй сторінці в Instagram нове фото разом з сином і чоловіком.

Знімок зроблений в одному і торгових центрів. На фото чоловік Єфросиніної везе в колясці їх сина, який надів поліцейську форму.

&quot;Які чоловіки!&quot; Маша Єфросиніна потішила рідкісним кадром чоловіка з сином

Маша Єфросиніна порадувала шанувальників сімейним знімком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Що у вас сьогодні з покупок?" - підписала фото телеведуча.

Користувачі мережі також прокоментували фотографію Єфросиніної.

  • Напевно, зустрічаючи в Києві такого поліцейського, всі вже знають, хто цей серйозний хлопчик;
  • Ось це хлопець – так;
  • Почому нині маленькі поліцейські?
  • Гарна родина!
  • Саша такий кумедний, клас. Нехай його мрія збудеться, буде самим кращим поліцейським;
  • Скоро підросте справжній поліцейський і покаже приклад нинішнім;
  • Які чоловіки;
  • Взагалі крутяк. Боюся показувати синові.

&quot;Які чоловіки!&quot; Маша Єфросиніна потішила рідкісним кадром чоловіка з сином

&quot;Які чоловіки!&quot; Маша Єфросиніна потішила рідкісним кадром чоловіка з сином

&quot;Які чоловіки!&quot; Маша Єфросиніна потішила рідкісним кадром чоловіка з сином

&quot;Які чоловіки!&quot; Маша Єфросиніна потішила рідкісним кадром чоловіка з сином

&quot;Які чоловіки!&quot; Маша Єфросиніна потішила рідкісним кадром чоловіка з сином

&quot;Які чоловіки!&quot; Маша Єфросиніна потішила рідкісним кадром чоловіка з сином

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що стильна Маша Єфросиніна захопила стріт-стайл образом у вбранні від PRADA, в якому вона пройшлася вулицями міста.

Раніше повідомлялося про те, що Маша Єфросиніна в розкішному червоному платті захопила довгими ногами. При цьому шанувальники телеведучої нагородили її компліментами, і відзначили її нескінченні ноги і те, що червоний колір їй до лиця.

Ми також писали про те, що щаслива Маша Єфросиніна підкорила мережу яскравими сімейними фотографіями. Телеведуча показала як вона весело проводить час з чоловіком і сином.

"Селфі натур": Маша Єфросиніна без косметики розбурхала мережа скаргами Маша Єфросиніна блиснула довгими ніжками на пляжі Ібіци
Новини України шоубизМаша Єфросиніна
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся