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Які милі! Кім Кардашян показала нове зворушливе фото з дітьми

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.07.2019 - 15:58
Які милі! Кім Кардашян показала нове зворушливе фото з дітьми
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-річна зірка вирушила в подорож з малятами

Кім Кардашьян останнім часом з головою пішла в роботу. 37-річна зірка представила нову колекцію макіяжу Sooo Fire і направила всі сили на її промо. На її сторінці в Instagram повсякчас з'являються численні фото з яскравим макіяжем, а також демонстрація всіх продуктів лінії.

Які милі! Кім Кардашян показала нове зворушливе фото з дітьмиКім рекламує нову колекцію (фото: instagram.com/kimkardashian)

Але в перервах вона не забуває ще одну свою улюблену тему – материнство. Знаменитість захоплює мережу все новими кадрами зі своїми дітьми. Днями вона показала своїх синів. 3-річний Сейнт лежить в ліжечку з наймолодшою дитиною – Псалмом. Така мила картинка супроводжується не менш милим підписом. "Сейнт сказав, що зробить вигляд, що спить зі своїм братом. Він завжди хоче, щоб картинка зафіксувала кожен момент. Ви не уявляєте, які милі мої хлопчики!"

Які милі! Кім Кардашян показала нове зворушливе фото з дітьмиСейнт й Псалом (фото: instagram.com/kimkardashian)

А кілька годин тому справа дійшла і до дівчаток знаменитого сімейства. Кім опублікувала фото, на якому вона сидить в літаку з 6-річною Норт і однорічною Тру – дочкою Хлої Кардашян. Судячи з усього, дівчата зібралися в подорож. Кім одягнена в сіру сукню, а її дочка відразу приміряла купальник, а зверху – костюмчик з "веселою" окантовкою. Малятко Тру також одягла по-літньому – біла сорочечка з рожевим принтом дуже їй личить. Кім тримає її на руках, обіймаючи іншою рукою Норт. Така ідилічна картинка розтопила серця численних передплатників Кім. Вони тут же почали писати компліменти всім трьом і міркувати про їх вбранні.

Які милі! Кім Кардашян показала нове зворушливе фото з дітьмиКім з дочкою і полемянницей (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, періодично Кардашьян піддається критиці за те, що занадто багато дозволяє своїй старшій дочці. На думку шанувальників, дівчинка розбалувана в плані одягу, що занадто для дівчинки її віку. Нещодавно мережу сколихнув черговий "інцидент".

Які милі! Кім Кардашян показала нове зворушливе фото з дітьмиФото з дітьми – не рідкість на сторінці Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

На днях знамените сімейство відзначило 85-річчя голови клону – мами Кріс Дженнер, Мері Джо Кемпбелл. На свято зібралася вся сім'я з численними дітьми. Норт прийшла як завжди в своєму стилі – модно одягнена і з пірсингом у носі. За цей аксесуар і обрушилася мережа Кім. Хоча вона сама написала в сторіз, що дівчинка приміряла фейковий пірсинг, таким чином намагаючись стримати хвилю критики.

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