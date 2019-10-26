"Які ж гарні": Слава з НеАнгелів зворушила ніжним фото з мамою

Співачка розповіла про свій насичений день
Учасниця групи НеАнгели, руденька Слава Камінська нещодавно налякала своїх шанувальників, поділившись знімками, на яких вона лежить під крапельницею. Як виявилося, на гастролях у співачки виникли серйозні проблеми з горлом і лише завдяки допомозі лікарів вона змогла вийти на сцену. Незважаючи на нездужання, артистка продовжує вести активне життя і встигає дуже багато зробити - на своїй сторінці в Instagram вона показала і розповіла, як пройшов її день.
Слава повідомила, що знялася у фотосесії для журналу разом зі своєю мамою - і продемонструвала пару кадрів. На спільному фото виконавиця в чорному вбранні лежить на килимі, а її мама сидить поруч і ніжно поклала руку на спину дочки. Обидві жінки щасливо посміхаються і виглядають просто приголомшливо.
Фото: Слава Камінська з мамою (instagram.com/babaslavka)
На іншому кадрі Камінська зображена одна. Співачка в чорній міні-сукні на бретельках сидить серед затишних декорацій, закинувши ногу на ногу і дивлячись у бік від камери.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
Далі вона показала ще кілька моментів свого дня, серед яких також і певна процедура для краси і схуднення. За словами артистки, вона - безсмертний поні.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
"Я безсмертний поні. Сьогодні здається встигла все. Знялася для журналу з маман, з'їздила на консультацію до лікаря, заскочила на роботу, забрала картку в банку, привнесла трохи нісенітниці у вечірньому ефірі люкс фм, побувала на Арт проекті, доповзла до процедур, які мене повинні схуднути і натопталась шаурми. У мене просто не було вибору, тепер зі спокійною душею їду додому хворіти. доброї ночі", - поділилася зірка.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
Шанувальники не пройшли повз і засипали Славу компліментами, також зазначаючи, що її мама дуже красива і струнка. Також багато фани бажають їй якнайшвидше одужати і більше не хворіти.
Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)
Нагадаємо, Слава Камінська зізналася, що після розлучення з чоловіком Едгаром Камінським у неї вже зав'язалися нові відносини.
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