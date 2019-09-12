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"Які коси вже": Світлана Лобода зворушила ніжним фото з підрослою Тільдою

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.09.2019 - 15:29
"Які коси вже": Світлана Лобода зворушила ніжним фото з підрослою Тільдою
Фото: Світлана Лобода з донькою (instagram.com/lobodaofficial)

Підписники залишилися в захваті від шевелюри малятка

Українська співачка Світлана Лобода багато подорожує по роботі, проте весь вільний час намагається проводити зі своїми дітьми - дочками Євою і Тільдою. 8-річну Єву вона вже нерідко бере з собою на гастролі і дівчинка активно підтримує маму на концертах, а також робить милі "домашні" кадри з нею. Однорічну дівчинку вона показує досить рідко, та й то лише зі спини, проте фанати раді і таким фото.

Артистка зворушила мережу новим знімком з Тільдою, що подорослішала - на фото вона ніжно притискає до себе дитину. У кадр потрапила лише нижня частина обличчя Світлани, яка склала губи в поцілунку, і потилиця дівчинки з кумедним хвостиком.

"Моя Тільда", - підписала публікацію Лобода англійською мовою, супроводивши її сердечком.

&quot;Які коси вже&quot;: Світлана Лобода зворушила ніжним фото з підрослою Тільдою

Фото: Світлана Лобода з донькою Тільдою (instagram.com/lobodaofficial)

Знімок викликав справжню хвилю розчулення серед підписників знаменитості. Особливо багато фанатів відзначають чарівну зачіску маленької Тільди і уражаються, яке у неї вже довге волосся.

  • Дорослішаєте і це по зачісці видно))
  • Ось вже і коси у дитини, а мама переживала , що тільки чуб .
  • як же швидко ростуть дітки, ви чудові
  • Нарешті чудове, ніжне фото!
  • Які коси у Вас вже
  • Невимовна ніжність. Нехай малятко росте найщасливішою
  • Здоров'я малятку
  • Чарівна дівчинка
  • Хвостик. Це щастя!
  • Які коси вже!
  • Боооже, яка мила фотокартка
  • найщасливіша мама двох дівчаток

&quot;Які коси вже&quot;: Світлана Лобода зворушила ніжним фото з підрослою Тільдою

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, епатажна Світлана Лобода станцювала тверк на камеру під час миття голови.

Ми також повідомляли, що Світлана Лобода поділилася ефектним портретом старшої дочки Єви. Дівчинка просто підкорила фанатів своїм проникливим поглядом.

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