"Які коси вже": Світлана Лобода зворушила ніжним фото з підрослою Тільдою

Підписники залишилися в захваті від шевелюри малятка
Українська співачка Світлана Лобода багато подорожує по роботі, проте весь вільний час намагається проводити зі своїми дітьми - дочками Євою і Тільдою. 8-річну Єву вона вже нерідко бере з собою на гастролі і дівчинка активно підтримує маму на концертах, а також робить милі "домашні" кадри з нею. Однорічну дівчинку вона показує досить рідко, та й то лише зі спини, проте фанати раді і таким фото.
Артистка зворушила мережу новим знімком з Тільдою, що подорослішала - на фото вона ніжно притискає до себе дитину. У кадр потрапила лише нижня частина обличчя Світлани, яка склала губи в поцілунку, і потилиця дівчинки з кумедним хвостиком.
"Моя Тільда", - підписала публікацію Лобода англійською мовою, супроводивши її сердечком.
Фото: Світлана Лобода з донькою Тільдою (instagram.com/lobodaofficial)
Знімок викликав справжню хвилю розчулення серед підписників знаменитості. Особливо багато фанатів відзначають чарівну зачіску маленької Тільди і уражаються, яке у неї вже довге волосся.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, епатажна Світлана Лобода станцювала тверк на камеру під час миття голови.
Ми також повідомляли, що Світлана Лобода поділилася ефектним портретом старшої дочки Єви. Дівчинка просто підкорила фанатів своїм проникливим поглядом.