"Які коси вже": Світлана Лобода зворушила ніжним фото з підрослою Тільдою

Фото: Світлана Лобода з донькою (instagram.com/lobodaofficial)

Підписники залишилися в захваті від шевелюри малятка

Українська співачка Світлана Лобода багато подорожує по роботі, проте весь вільний час намагається проводити зі своїми дітьми - дочками Євою і Тільдою. 8-річну Єву вона вже нерідко бере з собою на гастролі і дівчинка активно підтримує маму на концертах, а також робить милі "домашні" кадри з нею. Однорічну дівчинку вона показує досить рідко, та й то лише зі спини, проте фанати раді і таким фото.

Артистка зворушила мережу новим знімком з Тільдою, що подорослішала - на фото вона ніжно притискає до себе дитину. У кадр потрапила лише нижня частина обличчя Світлани, яка склала губи в поцілунку, і потилиця дівчинки з кумедним хвостиком.

"Моя Тільда", - підписала публікацію Лобода англійською мовою, супроводивши її сердечком.

Фото: Світлана Лобода з донькою Тільдою (instagram.com/lobodaofficial)

Знімок викликав справжню хвилю розчулення серед підписників знаменитості. Особливо багато фанатів відзначають чарівну зачіску маленької Тільди і уражаються, яке у неї вже довге волосся.

Дорослішаєте і це по зачісці видно))

Ось вже і коси у дитини, а мама переживала , що тільки чуб .

як же швидко ростуть дітки, ви чудові

Нарешті чудове, ніжне фото!

Які коси у Вас вже

Невимовна ніжність. Нехай малятко росте найщасливішою

Здоров'я малятку

Чарівна дівчинка

Хвостик. Це щастя!

Які коси вже!

Боооже, яка мила фотокартка

найщасливіша мама двох дівчаток

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, епатажна Світлана Лобода станцювала тверк на камеру під час миття голови.

Ми також повідомляли, що Світлана Лобода поділилася ефектним портретом старшої дочки Єви. Дівчинка просто підкорила фанатів своїм проникливим поглядом.