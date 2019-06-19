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Яка прекрасна: Катя Осадча без макіяжу поділилася грандіозними планами на літо

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.06.2019 - 16:57
Яка прекрасна: Катя Осадча без макіяжу поділилася грандіозними планами на літо
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча провела день відпочинку з сином

Катя Осадча захопила шанувальників новими фото. Українська телеведуча показала фанам себе без макіяжу. Здавалося б, у цьому немає нічого особливого – телеведуча дуже часто показує себе без косметики. Однак на нових знімках її шанувальники знайшли "щось особливе".

Можливо, на фото телеведуча виглядає більш розслаблено, ніж зазвичай. А може вся справа в зачісці. Замість тугого хвоста або пучка на потилиці Осадча залишила волосся розпущеним. Більш того, волосся злегка вологе. Швидше за все Осадча вирішила влаштувати собі день відпочинку, трохи поплавати і позасмагати.

До речі, на фото також бачимо і синочка Осадчої – дворічного Ваню, який обіймає свою зоряну маму. На жаль, обличчя хлопчика не видно. Так як Осадча та її чоловік Юрій Горбунов поки що не хочуть показувати малюка.

Катя Осадча без макіяжу

Літня Катя Осадча без макіяжу (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя Осадча з сином Ванею

Катя Осадча з сином Іваном (фото: instagram.com/kosadcha)

Також свій пост Осадча супроводила невеликим підписом, розповівши читачам про плани на літо:

"Літо - це маленьке життя. 123 дні. Хочу встигнути так багато, як мінімум - море, річка, озеро, полуниці, черешні, кукурудза і кавун, велелсипедні прогулянки, вечірні посиденьки на вулиці і денний барбекю... А які ваші плани? Що хочете встигнути? #літо2019 #втигнутивсе"

Шанувальники Осадчої також поспішили прокоментувати її фото:

  • Катя, напевно, чи не єдина зірка українського шоу-бізнесу, яка не зіпсувала себе надмірними ін'єкціями і півметрової ширини бровами.
  • Яка ви прекрасна і природна! Приємно на вас дивитися!
  • Катя, щастя вам! Залишайтеся такою життєрадісною і приносите нам свій позитив. Ми з вами бачилися в Одесі на весіллі моєї внучечки Сабіночки. Згадуємо вас кожен день і всім розповідаю про вас!
  • Дуже красива!
  • Катя, яка ви красива!
  • Ось що робить з людиною щастя!
  • Таке сонячно-позитивне фото!

Яка прекрасна: Катя Осадча без макіяжу поділилася грандіозними планами на літо

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, раніше Катя Осадча умилила прогулянкою на батьківщині чоловіка. Катя Осадча побувала в Івано-Франківську, де відвідала найбільш знакові місця для Юрія Горбунова. Осадча також пояснила, чому вони важливі.

В Івано-Франківську Осадча відвідала музичний фестиваль, де блиснула дуже яскравим літнім образом у сукні від українського дизанера.

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