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"Зовсім дівчинка": Світлана Лобода зачарувала мережу фото без макіяжу

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.10.2019 - 10:42
"Зовсім дівчинка": Світлана Лобода зачарувала мережу фото без макіяжу
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка поділилася ніжним задумливим кадром

Світлана Лобода сповнена протиріч - то співачка розбурхує розум і фантазію шанувальників пікантними фото у відвертих вбраннях, а трохи пізніше вже ділиться милими сімейними кадрами з дітьми. При цьому артистка, яка днями "запалила" на вечірці в Києві, не боїться показувати свою природну красу.

На своїй сторінці в Instagram Світлана поділилася ніжним "домашнім" фото, на якому зображена без макіяжу на обличчі. Артистка позує в чорній майці й білому халаті, а також з розпатланим волоссям і з задумливим виразом обличчя.

"так багато думок....#очемонадумает?" - прокоментувала кадр Лобода.

&quot;Зовсім дівчинка&quot;: Світлана Лобода зачарувала мережу фото без макіяжу

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Підписники тут же поспішили відзначити, що дуже красива без косметики і навіть виглядає молодшою, ніби дівчинка. Деякі також залишили свої припущення, про що задумалася зірка.

  • ДУЖЕ НІЖНО І КРАСИВО
  • Думки все про вас
  • Сумна Світланка що то...
  • Без косметики краще
  • Красуня!
  • Гарна навіть без мейка
  • Без макіяжу , а так круто ! На десяточку молодше .
  • Зовсім дівчисько тут
  • Думає про те, коли вийде альбом....
  • Як добре Вам без макіяжу
  • Красуня
  • Ви коли не нафарбована ще красивіше

&quot;Зовсім дівчинка&quot;: Світлана Лобода зачарувала мережу фото без макіяжу

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода вперше розповіла про батька дочки Тільди. В інтерв'ю Ксенії Собчак вона трохи розговорилася про стосунки з Тіллем Линдеманном.

Раніше Світлана Лобода розчулила мережу сімейною ідилією з доченьками.

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