"Зовсім дівчинка": Світлана Лобода зачарувала мережу фото без макіяжу

Співачка поділилася ніжним задумливим кадром
Світлана Лобода сповнена протиріч - то співачка розбурхує розум і фантазію шанувальників пікантними фото у відвертих вбраннях, а трохи пізніше вже ділиться милими сімейними кадрами з дітьми. При цьому артистка, яка днями "запалила" на вечірці в Києві, не боїться показувати свою природну красу.
На своїй сторінці в Instagram Світлана поділилася ніжним "домашнім" фото, на якому зображена без макіяжу на обличчі. Артистка позує в чорній майці й білому халаті, а також з розпатланим волоссям і з задумливим виразом обличчя.
"так багато думок....#очемонадумает?" - прокоментувала кадр Лобода.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Підписники тут же поспішили відзначити, що дуже красива без косметики і навіть виглядає молодшою, ніби дівчинка. Деякі також залишили свої припущення, про що задумалася зірка.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, Світлана Лобода вперше розповіла про батька дочки Тільди. В інтерв'ю Ксенії Собчак вона трохи розговорилася про стосунки з Тіллем Линдеманном.
Раніше Світлана Лобода розчулила мережу сімейною ідилією з доченьками.