Яка краса! Настя Каменських викликала фурор декольте в пікантному купальнику

Настя Каменських полетіла до Туреччини, але не просто відпочити, релаксувати і біля моря на пляжі, а також виступати перед публікою. Співачці вдається майстерно поєднувати роботу і безтурботне проведення часу на піщаному березі , а як доказ вона регулярно надає шанувальникам порцію свіжих кадрів, на яких змінює образи як рукавички. Не обходитися і без ранкової мотивації – співачка взяла за звичку заряджати фанів позитивом на весь день, супроводивши надихаючий текст ефектним фото.

Недільний ранок артистка вирішила почати зі знімка в білосніжному суцільному купальнику з пікантною шнурівкою в області декольте. Вона знімає сама себе зверху, захопивши в кадр крупним планом обличчя без грама макіяжу.

“Цей місяць буде просто божевільним! Зовсім скоро я презентую вам свій перший іспаномовний альбом! Чекаєте?А поки ділюся фотками в купальнику і бажаю вам класно провести першу неділю серпня! Цілую", - звернулася до фанів Настя.

Настя Каменських в купальнику порадувала шанувальників новинами (фото: instagram.com/kamenskux)

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Крута!

Красива

Гарна дівчина, дуже гарна!

Супер

Красива, талановита

Красива фігура

Сексі

Фотографія чудова, Настуся

Яка все ж таки краса, а?

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У розділі Instastories Настя показала ще кілька своїх образів – співачка сама називає себе шоппоголіком і не приховує, що може похвалитися значним гардеробом Так, вона позувала в атласній сукні-сорочці чорного кольору з сітчастими вставками, а в руках тримала місткий шоппер з великим написом Christian Dior.

Настя Каменських показала стильний повсякденний образ (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських трендових лляних шортах і топі в романтичному стилі зарядила мотивацією в останній місяць літа.