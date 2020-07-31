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Мокра і сексуальна: напівгола Настя Каменських спокусила Потапа танцями і фото з душу

П'ятниця 31 липня 2020 09:57
Мокра і сексуальна: напівгола Настя Каменських спокусила Потапа танцями і фото з душу
Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка показала свої соковиті форми з усіх боків

Настя Каменських полетіла до Туреччини, де успішно поєднує виступи і відпочинок. Співачка користується можливістю покрасуватися в купальниках і відпочити на пляжі після вечірніх концертів. Звичайно ж, це відмінний привід потішити шанувальників гарячим контентом!

Так, українська виконавиця позувала в білосніжному бікіні з ліфом і трусиками з високим вирізом – одна з улюблених моделей артистки. Вона спокусливо станцювала перед дзеркалом під запальний трек гурту свого чоловіка Потапа - MOZGI - Chica Bamboni. Вона продемонструвала плавні рухи похилими стегнами, а її грайливий настрій відчувався навіть через екран.

"Я буваю різною", - з упевненістю заявила Настя. Шанувальники не змогли стримати своїх емоцій – співачку скупали в компліментах.

Купальник і грубі кросівки: Настя Каменських похвалилася незвичайним луком

  • Шикарно
  • Секс-бомба
  • Богиня
  • Ти просто кайф
  • Ух як мене пре ваша енергетика. Неймовірна
  • Ідеал жінки
  • Ти найкраща чіка? Настя клас!
  • Бомбезний

Скріншот коментарів

Потап розмістив на своє сторінці відео дружини і назвав її "моя chicabamboni". Настя залишила під постом чоловіка сердечка.

Мокра і сексуальна: напівгола Настя Каменських спокусила Потапа танцями і фото з душу

Скріншот коментарів

Пізніше Настя показала провокаційну серію знімків під душем. Мокра красуня позувала в чорному роздільному купальнику. "Хочете трохи охолонути?" - поставила провокаційне запитання зірка своїм підписникам.

Раніше Настя Каменських разом з дівчатами з шоу-балету підкорила стрункістю форм.

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