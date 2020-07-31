Мокра і сексуальна: напівгола Настя Каменських спокусила Потапа танцями і фото з душу

Співачка показала свої соковиті форми з усіх боків
Настя Каменських полетіла до Туреччини, де успішно поєднує виступи і відпочинок. Співачка користується можливістю покрасуватися в купальниках і відпочити на пляжі після вечірніх концертів. Звичайно ж, це відмінний привід потішити шанувальників гарячим контентом!
Так, українська виконавиця позувала в білосніжному бікіні з ліфом і трусиками з високим вирізом – одна з улюблених моделей артистки. Вона спокусливо станцювала перед дзеркалом під запальний трек гурту свого чоловіка Потапа - MOZGI - Chica Bamboni. Вона продемонструвала плавні рухи похилими стегнами, а її грайливий настрій відчувався навіть через екран.
"Я буваю різною", - з упевненістю заявила Настя. Шанувальники не змогли стримати своїх емоцій – співачку скупали в компліментах.
Купальник і грубі кросівки: Настя Каменських похвалилася незвичайним луком
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Потап розмістив на своє сторінці відео дружини і назвав її "моя chicabamboni". Настя залишила під постом чоловіка сердечка.
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Пізніше Настя показала провокаційну серію знімків під душем. Мокра красуня позувала в чорному роздільному купальнику. "Хочете трохи охолонути?" - поставила провокаційне запитання зірка своїм підписникам.
Раніше Настя Каменських разом з дівчатами з шоу-балету підкорила стрункістю форм.