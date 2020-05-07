Здорова людина повною не буває: Єфросиніна поділилася найважливішим правилом стрункості

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча також назвала блюдо, яке завжди є в її холодильнику

Маша Єфросиніна під час карантину та домашньої самоізоляції намагається по максимуму поділитися з фоловерами корисною інформацією. Українська телеведуча не тільки забавні колажі і відео створює. Але також ділиться правилами домашнього догляду, підтримки фігури і харчування. Новий пост Маші якраз присвячений правилам харчування. Телеведуча пообіцяла підписникам частіше ділиться секретами краси і здоров'я. І своє перше правило Маша вже розсекретила: Хочеш їсти — пий!

“Почну з одного свого дивного і неймовірно ефективного правила, яке у мене в раціоні вже дуже багато років. Багато років — скільки я на дієтах взагалі не сиджу! Я противниця дієт, жорстоких рамок. Як людина, у якої в минулому була зайва вага, голодування і різні дієти, я абсолютно точно знаю, що дієти — це зло. Особливо короткочасні. Я за дисциплінований і раціональний підхід до свого харчування", — пояснює Маша.

За словами телеведучої, одне з найважливіших і ключових правил її живлення — це суп-пюре!

“Такий один із важливих принципів мого харчування! А ще це супер дієвий спосіб "обдурити" звірячий апетит!" — інтригує телеведуча.

"Ще коли мене заново вчили їсти, любити їжу, яку я вважала своїм ворогом, фахівці мені казали: "Хочеш їсти — пий". Так от коли ми здійснюємо жувальні руху, в наш мозок надходить інформація, що в наш організм надходить їжа, її треба переварювати. Можливо, навіть відкладати, якщо це зайва їжа. Але коли ви п'єте, мозок цю інформацію не отримує. Але і водою я наїстися не можу! Наситити себе ви можете супом-пюре. Ось такий овочевий суп завжди є в моєму холодильнику. Люблю з гарбуза робити, шпинату, брокколі... Їх мільйон в мережі. Тільки єдине, дівчатка, — без вершків, без сметанки, молочка. Додати перець, куркума, карі, але не обманюйте себе. Якщо там буде вершкове масло, молоко... тоді Ви даремно витрачаєте час", — звертає увагу Маша.

Отже, висновок простий: хочеш їсти — пий!

“Навіть якщо ви вже поїли і через кілька годин настав напад апетиту, можете з'їсти грам 200 теплого супу пюре. Ви і насититеся і зіб'єте свій апетит. Пам'ятайте: здорова людина повним не буває. Це найголовніше правило, яке потрібно впровадити у своє життя", — підсумувала Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна показала чудо-комплекс вправ. Телеведуча відзначила, що цей комплекс допоміг їй позбутися від баласту.