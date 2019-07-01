Зухвалий язичок і пишний бюст: Каменських схвилювала мережу грайливим фото

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка з'явилася на знімку без звичних кучерів

Настя Каменських продовжує радувати своїх шанувальників "гарячими" фото. Нещодавно співачка показала свій ефектний образ зі зйомок шоу Х-фактор на телеканалі "СТБ", де вона стала однією з суддів, вразивши глибоким декольте. Нове фото на сторінці артистки також вийшло досить жарким і одночасно грайливим.

Настя зробила селфи, позуючи в топі з оголеними плечима, який вигідно підкреслив її пишні груди. Крім того, вона нафарбувала губи червоною помадою і зухвало висунула кінчик язика.

Варто відзначити, що виконавиця зображена без своїх звичних кучерів - вона випрямила волосся і вклала його великими локонами.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Судячи з підпису до фото, цей образ - також зі зйомок Х-фактора, так що фанати з нетерпінням чекають виходу шоу в ефір.

До речі, пікантний знімок викликав неоднозначну реакцію у підписників - більшість як зазвичай запевняють, що Настя красуня і фото супер, проте деяким воно здалося дещо вульгарним.

Така незвичайна Настя

Сама вашая безглузда фотографія

Дууууууже гарна

Фу, виглядає вульгарно

Нічого подібного, Настя ти просто принадність

Невдала фотка!

чертовски Хороша

Красуня

Яка худенька стала)) красоточка, молодчинка!!!

Ви як завжди -ПРЕКРАСНІ

Жіночна

Ахах, Потап за ж..пе надає))

Мова показувати чє знову в топі

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Потап вперше прокоментував чутки про вагітність Насті Каменських, які активно гуляють в мережі та ЗМІ. Кожен знімок співачки уважно розглядається на наявність животика - і він нерідко "знаходиться". Потап висловився дещо неоднозначно - не спростував і не підтвердив цю інформацію.

Раніше Настя Каменських приголомшила глибиною декольте на зйомках Х-фактора.

Також Потап і Настя Каменських показали спільне фото і обмінялися романтичними посланнями.