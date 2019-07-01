Зухвалий язичок і пишний бюст: Каменських схвилювала мережу грайливим фото

Співачка з'явилася на знімку без звичних кучерів
Настя Каменських продовжує радувати своїх шанувальників "гарячими" фото. Нещодавно співачка показала свій ефектний образ зі зйомок шоу Х-фактор на телеканалі "СТБ", де вона стала однією з суддів, вразивши глибоким декольте. Нове фото на сторінці артистки також вийшло досить жарким і одночасно грайливим.
Настя зробила селфи, позуючи в топі з оголеними плечима, який вигідно підкреслив її пишні груди. Крім того, вона нафарбувала губи червоною помадою і зухвало висунула кінчик язика.
Варто відзначити, що виконавиця зображена без своїх звичних кучерів - вона випрямила волосся і вклала його великими локонами.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Судячи з підпису до фото, цей образ - також зі зйомок Х-фактора, так що фанати з нетерпінням чекають виходу шоу в ефір.
До речі, пікантний знімок викликав неоднозначну реакцію у підписників - більшість як зазвичай запевняють, що Настя красуня і фото супер, проте деяким воно здалося дещо вульгарним.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, Потап вперше прокоментував чутки про вагітність Насті Каменських, які активно гуляють в мережі та ЗМІ. Кожен знімок співачки уважно розглядається на наявність животика - і він нерідко "знаходиться". Потап висловився дещо неоднозначно - не спростував і не підтвердив цю інформацію.
Раніше Настя Каменських приголомшила глибиною декольте на зйомках Х-фактора.
Також Потап і Настя Каменських показали спільне фото і обмінялися романтичними посланнями.