Ідеальна пара: Наталія Водянова блищить в стильному образі і в компанії чоловіка

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель просто сяє від щастя

Наталя Водянова, яка не так часто виходить у світ з коханим чоловіком, в минулі вихідні вирушии разом з ним на день народження улюбленої подруги. Аліса Вольська, як і Водянова, займається модним бізнесом, а також розвиває благодійні проекти. Вона влаштувала вечірку в одному з паризьких ресторанів, куди були запрошені лише найближчі друзі.

Наталя Водянова в компанії чоловіка і сина (фото: instagram.com/natasupernova)

На свято Наталія вирушила в стильному блискучому сірому костюмі – в схожому від Balmain вона вже з'являлася на світських івентах. Вузькі, злегка розкльошені штани та джемпер з об'ємними плечима і золотистими гудзиками підкреслили струнке тіло 37-річної зірки. Доповнили вбрання босоніжки на високих підборах, стильна укладка, а також досить яскравий як для Наталії макіяж.

На вечірку Водянова пішла в компанії не тільки майбутнього чоловіка, але і старшого сина. Антуан вибрав для івенту кежуал: штани, гірчичного кольору, білу сорочку, темно-коричневий жилет і світло-сірий піджак. А Лукас, який вже і сам почав будувати кар'єру в світі моди, з'являючись на подіумах в якості моделі, приміряв незвичайне вбрання. Він надів штани з яскравим принтом під зебру, чорну сорочку, а також об'ємний піджак.

Наталя і Аліса (фото: instagram.com/natasupernova)

У своєму мікроблозі вона показала кілька фото з ними і написала: «Коли один чоловік красивіший за іншого». Шанувальники почали писати Наталі, що вона виглядає просто приголомшливо і буквально зупинила час. Багато хто відзначив, що виглядають вони з Антуаном гармонійно і складають ідеальну пару.

У сторіз модель додала масу фото і відео, де веселяться гості. Наталя, як і всі присутні, виглядала неймовірно щасливою і привітала іменинницю з новими проектами.