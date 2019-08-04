"Яка апетитна!" Настя Каменських у відвертому бікіні спокусила формами на яхті

Настя Каменських продовжує викладати фото з відпочинку в Італії
Настя Каменських разом з Потапом продовжують насолоджуватися медовим місяцем. На цей раз пара проводить час в мальовничій Італії. Співачка виставила нове фото на своїй сторінці в Instagram.
На знімку Каменських позує в червоному купальнику на яхті, насолоджуючись променями сонця і середземноморським повітрям. Артистка однією рукою тримається за перило, а другу руку підняла вгору.
Настя Каменських показала відверте фото на яхті (фото: instagram.com/kamenskux)
"Коли твій день починається з моря і сонця", - написала співачка на італійській мові.
Користувачі мережі також оцінили її морську фотографію.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що романтичні Потап і Каменських влаштували променад вуличками Сардинії.
Раніше повідомлялося про те, що Каменських підкорила барвистими фото з Потапом з Італії.