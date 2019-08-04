"Яка апетитна!" Настя Каменських у відвертому бікіні спокусила формами на яхті

Настя Каменських показала відверте фото на яхті (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменських продовжує викладати фото з відпочинку в Італії

Настя Каменських разом з Потапом продовжують насолоджуватися медовим місяцем. На цей раз пара проводить час в мальовничій Італії. Співачка виставила нове фото на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Каменських позує в червоному купальнику на яхті, насолоджуючись променями сонця і середземноморським повітрям. Артистка однією рукою тримається за перило, а другу руку підняла вгору.

Настя Каменських показала відверте фото на яхті (фото: instagram.com/kamenskux)

"Коли твій день починається з моря і сонця", - написала співачка на італійській мові.

Користувачі мережі також оцінили її морську фотографію.

Апетитненько;

Коли красиво, то красиво!

Оооох, шикарна жінка;

Каменських пампушка, але!!! Дуже сексуальна! Чудова! Красиві риси обличчя милі, добрі, пристрасні!

Скільки ж треба терпіння і сили волі, щоб все життя боротися із зайвою вагою! А не простіше - полюби мене такою, яка я є!

Ідеальна фігура як для мене;

Настя так тримати, коли така фігурка куди приємніше, ніж ті "кістки", до яких звикли рівнятися!!!

Кров з молоком! Ось така має бути жінка, жінка викликає апетит;

Ох, яка жінка!!!

Дівчата, ну заздріть мовчки Ну красуня ж? Все при ній.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що романтичні Потап і Каменських влаштували променад вуличками Сардинії.

Раніше повідомлялося про те, що Каменських підкорила барвистими фото з Потапом з Італії.