"Як Снігуронька": Аліна Гросу в модній шубці розповіла про підготовку до Нового року

Співачка зізналася, що в новорічну ніч буде працювати
24-річна співачка Аліна Гросу насолоджується сімейним щастям - нещодавно вона показала, як вони з чоловіком Олександром Комковим проводять вихідні разом. Артистка вже задумалася про підготовку до Нового року, проте чесно зізналася, що поки що не дуже багато встигла зробити.
На своїй сторінці в Instagram Гросу опублікувала атмосферний зимовий знімок, на якому зображена в стильному образі - довгій світлій шубі, коричневих чобітках і з сумочкою в тон взуття. На задньому фоні можна розгледіти прикрашену новорічну ялинку.
У підписі до фото Аліна поділилася своїми "досягненнями", а також поцікавилася планами шанувальників на це свято.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
"Зізнавайтесь, хто вже нарядив Ялинку?)) Як створюєте собі святковий настрій?? І чи є він взагалі у вас?) Як плануєте зустріти Новий рік?
Фолловери поспішили прокоментувати нове фото Аліни і навіть порівняли її зі Снігуронькою.
Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)
Відзначимо, що в повсякденному житті Аліна Гросу любить яскраві і незвичайні наряди - то вона вийшла у світ в костюмі монашки, а нещодавно відвідала світський захід разом зі своїм чоловіком, при цьому вбралася в сукню зі шлейфом.