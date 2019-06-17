"Як зрозуміти?" Чуттєва Тіна Кароль здивувала шанувальників своїм образом

Тіна Кароль вміє майстерно змінюватися, приміряючи на себе різні образи, кожен з яких приводить в захват її шанувальників. Експеременти з іміджем допомагають фанам оцінити багатогранність їх улюблениці, яка, безумовно, вміє дивувати. Чуттєва і безпосередня, фатальна і спокуслива, провокативна і зухвала – вона гармонійна у будь-якому вигляді, який би не демонструвала перед камерою. Так, на свіжому знімку в Instagram Тіна зачарувала своєю природністю і ніжністю, а пікантності кадру додали деталі.

Артистка позує в чорному комбінезоні з відкритими плечима. Вона пікатно закусила палець, на якому красується напис з її ім'ям. До речі, шанувальники прийняли її за таттуіровку і навіть поцікавились, чи справжній малюнок?

Уважні фани зірки також вірно підмітили – на кожному фото довжина волосся у Тини змінюється. Вони стали гадати, з якою ж зачіскою їй краще? Не обійшлося і без щирих компліментів для зірки.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Ох, як добре з цією стрижкою", "Нереально красива!", "Занадто hot", "Шикарна. Просто немає слів!", "Давай вже каре! Тобі шалено йде", "Вічно дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як волосся Тіни Кароль змінюють свою довжину на кожній фотографії", "Тін,ти вже поясниш що відбувається з твоїм волоссям", "Така гарна ця фотосесія. Красива ти", "Підстриглася", "Оригінально!", "Сподіваюся, це ріл тату", - відзначали коментатори.

Скріншот коментарів (фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що Тіна Кароль зворушила мережу щирим зізнанням в річницю свого весілля.

Раніше Тіна Кароль полонила чуттєвим і ніжним чорно-білим постільною знімком.