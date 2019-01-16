"Як подружки": екс-дружина Потапа з донькою захопили мережу фото в купальниках

Фото: (instagram.com/natashka.gorovaya)

Мама з донькою вирушили в круїз на розкішному лайнері

Колишня дружина українського артиста і продюсера Потапа Ірина Горова разом з донькою Наталією розбурхали шанувальників відвертим фото. Обидві дівчата поділилися на своїх сторінках в Instagram знімком, на якому вони позують у купальниках.

Фото було зроблено під час сімейного відпустки Наталії з дітьми. Вони відпочивають на круїзному лайнері, який зробив зупинку на Багамських островах. 41-річна мати і 20-річна дочка сидять на лежаках на пляжі, ніжачись у променях сонця.

Фото: (instagram.com/natashka.gorovaya)

"Почався другий тиждень нашого круїзного відпочинку. У нас трохи інший маршрут, але почали ми знову на Багамах. Ми не брали ніякі екскурсії, а просто поїхали в готель Атлантіс в аквапарк. Тут колись був знятий фільм, де головними героїнями були сестри Олсен. Я їх обожнювала в дитинстві, завжди хотіла бути схожою на Ешлі . Але що точно пам'ятаю - з ними завжди знімалися красиві хлопці. Що мені подобається (я впевнена мамі теж), так це те, що нас сприймають як подруг або сестричок. А коли дізнаються, що ми мама і донька - їх реакція безцінна", - поділилася падчерка Потапа.

Підписники дівчини зазначили, що вони з мамою дійсно виглядають як подружки, і захопилися їх красою.

"Ви просто супер зірочки", "Шалено красиві", "Красуні,Ви суперськи чарівні і шикарні", "Це круто, коли молоденька мама)) ви і справді як подружки дивитесь!!!", "Красуні", "Ви дуже схожі", "Так і не скажеш, що ви мама і дочка, неначе дві подружки", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

Скріншот коментарів: (instagram.com/natashka.gorovaya)

Відзначимо, що разом з ними відпочиває і рідний син Потапа та Ірини Андрій. Раніше Наташа, яку репер виховував з двох років, поділилася милим фото зі зведеним братом, зробленому на кораблі.

"Bro & Sis. Рада, що ти в моєму житті, такий маленький, хоча начебто вже й дорослий. І як же швидко час пролетів зовсім недавно ти лежав у мене в кімнаті в колисці, а пройшло вже 10 років, а ми все так же дуріємо і обговорюємо серйозні теми", - зворушливо підписала кадр вона.

Фото: (instagram.com/natashka.gorovaya)

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Ми також писали про те, що засмаглий Потап розсмішив мережу забавним фото. Український артист відправився на відпочинок до Мексики, де також засмагає і хвалиться спокусливими формами в бікіні Настя Каменських.