Розкішна Тодоренко в сукні-піджаку блиснула ідеальними ніжками на подіумі

Ведуча показала фігуру
Регіна Тодоренко обожнює свою роботу і заради улюбленої справи готова в буквальному сенсі слова не спати цілодобово. Втому з лишком перекриває захопленість процесом і почуття задоволеність результатом. Так, цього разу, ведуча вирішила поєднати приємне з корисним і вирушила у Верону, причому не одна, а в компанії синочка Михайла. Головною метою її візиту в Італію став показ відомого італійського бренду Calzedonia. Відео прямо з подіуму вона опублікувала в instagram.
Регіна показала ефектний ролик, на якому невимушено та легко дефілює в сукні-піджаку з сумочкою на ланцюжку. Із взуття – жіночні човники на шпильці. Макіяж з акцентом на губи з помадою червоного відтінку, волосся укладене в пружні голлівудські локони.
Ведуча рухається невимушено, танцює і веселитися на камеру – перед об'єктивом вона відчуває себе як риба у воді. Відео вийшло запальним, а образ дівчини – дуже ефектним.
"Отже, підводжу підсумки подорожі у Верону: інтерв'ю з К'ярою Ферраньї, знайомство з Тіною Кунакі (неймовірно красива), фото та відеозйомка, інтерв'ю, зйомка влога для мого YouTube. Шоу - просто бомба", - поділилася враженнями Регіна.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що Регіна Тодоренко звернулася до прихильників з актуальним питанням – вона поцікавилася, як їй поводитися з гостями під час інтерв'ю, якщо вони уникають гострої бесіди.
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