Розкішна Тодоренко в сукні-піджаку блиснула ідеальними ніжками на подіумі

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча показала фігуру

Регіна Тодоренко обожнює свою роботу і заради улюбленої справи готова в буквальному сенсі слова не спати цілодобово. Втому з лишком перекриває захопленість процесом і почуття задоволеність результатом. Так, цього разу, ведуча вирішила поєднати приємне з корисним і вирушила у Верону, причому не одна, а в компанії синочка Михайла. Головною метою її візиту в Італію став показ відомого італійського бренду Calzedonia. Відео прямо з подіуму вона опублікувала в instagram.

Регіна показала ефектний ролик, на якому невимушено та легко дефілює в сукні-піджаку з сумочкою на ланцюжку. Із взуття – жіночні човники на шпильці. Макіяж з акцентом на губи з помадою червоного відтінку, волосся укладене в пружні голлівудські локони.

Ведуча рухається невимушено, танцює і веселитися на камеру – перед об'єктивом вона відчуває себе як риба у воді. Відео вийшло запальним, а образ дівчини – дуже ефектним.

"Отже, підводжу підсумки подорожі у Верону: інтерв'ю з К'ярою Ферраньї, знайомство з Тіною Кунакі (неймовірно красива), фото та відеозйомка, інтерв'ю, зйомка влога для мого YouTube. Шоу - просто бомба", - поділилася враженнями Регіна.

Бомба, труженница

Регіночка, як завжди на висоті! Жива, легка, стильна, чарівна

Краса

Бомбическая, як завжди

Ідеальні ніжки

Улибака

Регіна, Ви така яскрава життєрадісна! Заряджаєшся від Вас

Завжди така справжня, яскрава

Красуня нереальна

Класна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко звернулася до прихильників з актуальним питанням – вона поцікавилася, як їй поводитися з гостями під час інтерв'ю, якщо вони уникають гострої бесіди.

Раніше Регіна Тодоренко захопила стрункою фігурою в оксамитовій сукні-міні.