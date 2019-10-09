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Розкішна Тодоренко в сукні-піджаку блиснула ідеальними ніжками на подіумі

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.10.2019 - 15:32
Розкішна Тодоренко в сукні-піджаку блиснула ідеальними ніжками на подіумі
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча показала фігуру

Регіна Тодоренко обожнює свою роботу і заради улюбленої справи готова в буквальному сенсі слова не спати цілодобово. Втому з лишком перекриває захопленість процесом і почуття задоволеність результатом. Так, цього разу, ведуча вирішила поєднати приємне з корисним і вирушила у Верону, причому не одна, а в компанії синочка Михайла. Головною метою її візиту в Італію став показ відомого італійського бренду Calzedonia. Відео прямо з подіуму вона опублікувала в instagram.

Регіна показала ефектний ролик, на якому невимушено та легко дефілює в сукні-піджаку з сумочкою на ланцюжку. Із взуття – жіночні човники на шпильці. Макіяж з акцентом на губи з помадою червоного відтінку, волосся укладене в пружні голлівудські локони.

Ведуча рухається невимушено, танцює і веселитися на камеру – перед об'єктивом вона відчуває себе як риба у воді. Відео вийшло запальним, а образ дівчини – дуже ефектним.

"Отже, підводжу підсумки подорожі у Верону: інтерв'ю з К'ярою Ферраньї, знайомство з Тіною Кунакі (неймовірно красива), фото та відеозйомка, інтерв'ю, зйомка влога для мого YouTube. Шоу - просто бомба", - поділилася враженнями Регіна.

  • Бомба, труженница
  • Регіночка, як завжди на висоті! Жива, легка, стильна, чарівна
  • Краса
  • Бомбическая, як завжди
  • Ідеальні ніжки
  • Улибака
  • Регіна, Ви така яскрава життєрадісна! Заряджаєшся від Вас
  • Завжди така справжня, яскрава
  • Красуня нереальна
  • Класна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко звернулася до прихильників з актуальним питанням – вона поцікавилася, як їй поводитися з гостями під час інтерв'ю, якщо вони уникають гострої бесіди.

Раніше Регіна Тодоренко захопила стрункою фігурою в оксамитовій сукні-міні.

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