ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Як з обкладинки!" Гаряча Каменських з Потапом полонили яскравими фото з Мексики

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.10.2019 - 18:34
"Як з обкладинки!" Гаряча Каменських з Потапом полонили яскравими фото з Мексики
Потап і Настя Каменських (фото: nstagram.com/kamenskux)

Співачка вибрала для прогулянки короткі шорти і чоботи

Настя Каменських разом з чоловіком Потапом полетіла до океану в жарку Мексику. Пара насолоджується відпочинком у канкуні і щедро ділитися жаркими фотозвітами. Пара відпочиває на пляжі і записує кумедні ролики під новий хіт співачки Elefante. На свіжих фотолистівках Настя постала перед шанувальниками у стильному ансамблі, а також показала фото з помітно посвіжілим і схудлим Потапом.

На сниках зі сторінки співачки вона зображена на дерев'яних сходах серед скель, що ведуть до океану. Вона ефектно позує в коротких джинсових шортах з високою талією, чорної базової футболці, стильних коричневих черевиках-козаків з бахромою. В якості аксесуара – сумочка в стилі бохо і довгі звисаючі сережки. Артистка виглядає природно і, здається, позує зовсім без макіяжу, мейк-ап видають лише виразні очі Насті.

Потап і Настя показала совісну ефектний знімок. Співачка залишилася в тому ж образі, а продюсер присів перед об'єктивом і позував босоніж в шортах, чорній футболці з абстрактним малюнком і капелюсі.

&quot;Як з обкладинки!&quot; Гаряча Каменських з Потапом полонили яскравими фото з Мексики

Потап і Настя Каменських (фото: nstagram.com/kamenskux)

"Моя небезпечна людина!" - Настя залишила підпис під кадром на іспанській мові. Репер назвав" фото інакше: "Я дуже високий, моя велетенська жінка".

&quot;Як з обкладинки!&quot; Гаряча Каменських з Потапом полонили яскравими фото з Мексики

&quot;Як з обкладинки!&quot; Гаряча Каменських з Потапом полонили яскравими фото з Мексики

Потап і Настя Каменських (фото: nstagram.com/kamenskux)

Шанувальники тут же кинулися оцінювати фотозвіт пари з відпочинку та не втрималися від безлічі компліментів як Потапу, так і Насті.

  • Гарна пара
  • Чудова
  • Вау, ідеально
  • Супер
  • Найкраща пара!
  • Юна і красива
  • Погляд і взагалі фото суперські
  • Дуже красива! Тут просто дівчинка!
  • Як з обкладинки журналу, нереально крута і дуже красива
  • Вах, яка красуня

Скріншот коментарів

До речі, Настя Каменських не втрималася і влаштувала фотосет в купальнику, показавши апетитні форми.

"Не сваримося взагалі": Настя Каменських розкрила секрет міцних стосунків з Потапом "Красуня": Настя Каменських порадувала фанів ранковим селфи без макіяжу
Новини України Настя КаменськихПотап
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся