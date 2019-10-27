"Как с обложки!" Горячая Каменских с Потапом пленили яркими фото из Мексики

Потап и Настя Каменских (фото: nstagram.com/kamenskux)

Певица выбрала для прогулки короткие шорты и сапоги

Настя Каменских вместе с мужем Потапом улетела к океану в жаркую Мексику. Пара наслаждается отдыхом в канкуне и щедро делиться жаркими фотоотчетами. Пара отдыхает на пляже и записывает забавные ролики под новый хит певицы Elefante. На сыежих фооткрытках Настя предстала перед поклонниками в стильном ансамбле, а также показала фото с заметно посвежевшим и постройневшим Потапом.

На сниках со страницы певицы она запечатлена на деревянных ступеньках среди скал, ведущих к океану. Она эффектно позирует в коротких джинсовых шортах с высокой талией, черной базовой футболке, стильных коричневых сапогах-казаках с бахромой. В качестве аксессуара – сумочка в стиле бохо и длинные свисающие серьги. Артистка выглядит естественно и, кажется, позирует совсем без макияжа, мейк-ап выдают лишь выразительные глаза Насти.

Потап и Настя показала совестный эффектный снимок. Певица осталась в том же образе, а продюсер присел перед объективом и позировал босиком в шортах, черной футболке с абстрактным рисунком и шляпе.

Потап и Настя Каменских (фото: nstagram.com/kamenskux)

"Моя опасный человек!" - оставила Настя подпись под кадром на испанском языке. Рэпер "назвал" фото иначе: "Я очень высокий, моя гигантская женщина".

Потап и Настя Каменских (фото: nstagram.com/kamenskux)

Поклонники тут же бросились оценивать фотоотчет пары с отдыха и не удержались от множества комплиментов как Потапу, так и Насте.

Красивая пара

Великолепная

Вау, идеально

Супер

Лучшая пара!

Юная и красивая

Взгляд и вообще фото суперски

Очень красива! Здесь просто девочка!

Как с обложки журнала, нереально крутая и очень красивая

Вах, какая красотка

Скриншот комментариев

Кстати, Настя Каменских не удержалась и устроила фотосет в купальнике, показав аппетитные формы.