ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Як можна бути такою крутою?": дочка Олени Кравець похвалилася милим фото з мамою

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.08.2019 - 14:41
"Як можна бути такою крутою?": дочка Олени Кравець похвалилася милим фото з мамою
Фото: Маша Кравець (instagram.com/ma_kravets)

Старша дочка прийшла підтримати маму на виступі

Відео: Олена Кравець і Максим Леонов / Фокстрот / Танці з зірками 2019 (youtube.com)

Старша дочка Олени Кравець Маша, яка продовжує дивувати схожістю зі своєю зірковою мамою і підкорювати шанувальників яскравими образами, не дуже активний користувач соцмереж. Фото в її профілі з'являються не регулярно, і тим вони стають ціннішими для її підписників.

Після першого ефіру танцювального шоу "Танці з зірками" дівчина виклала спільне фото з мамою в сториз Instagram, на якому Олена залишилася в концертному образі — трендовому сукню в балетному стилі світло-пісочного відтінку.

&quot;Як можна бути такою крутою?&quot;: дочка Олени Кравець похвалилася милим фото з мамоюФото: Олена і Маша Кравець (instagram.com/ma_kravets)

"Ну як можна бути такою крутою, @lennykravets?" - підписала кадр Маша.
Судячи з такого емоційного підпису можна сказати, що дівчина пишатися виступом своєї мами, яка, варто визнати, здивувала своїх шанувальників граціозністю і легкістю виконання фокстроту.

Зіркова мама відповіла донці дуже зворушливо, розмістивши таке ж саме фото на своїй сторінці з підписом : "Моя зірочка".

&quot;Як можна бути такою крутою?&quot;: дочка Олени Кравець похвалилася милим фото з мамою Фото: Олена і Маша Кравець (instagram.com/lennykravets)

Шанувальники Олени залишили масу схвальних коментарів про харизматичне виконання конкурсного танцю і пообіцяли вболівати за неї в наступних ефірах:

&quot;Як можна бути такою крутою?&quot;: дочка Олени Кравець похвалилася милим фото з мамою

Фото: Олена Кравець і Ростислав Ріпка (instagram.com/lennykravets)

  • Вона з року в рік тільки краща стає)
  • Так плавно, легко, красиво, чуттєво. Відмінний початок. Вболіваю за Лєну всією душею
  • Я неочікувала від неї такого, але вона була на висоті. Я буду вболівати за неї
  • Лєна - це харизма. Танець ніби простий, не щось таке прямо круте, але який красивий у її виконанні. І Олена дуже красива жінка.
  • Гарна пара. Красивий, ніжний і дуже чуттєвий танець. Бажаю перемоги
  • Боже, які в неї шикарні руки! Як вона ними володіє! Лєна, не накручуй себе, руки в тобі нереальні!!!
  • Лена - найглибший артист з усіх, кого я знаю.
  • Лена Ви одна з найніжніших, найкрасивіших пар. Бажаю удачі і перемоги.
  • Вона така світла. Моя фаворитка з цього моменту
  • Оленка, з дебютом в новому для Вас "жанрі"!!! Таку красиву, жіночну, талановиту, харизматичну жінку обов'язково чекає успіх!!!
  • Молодець. Я вірю, що вона переможе. Як же я надихають цією Жінкою (саме так, з великої літери)
  • Талановита людина талановита у всьому , клас
  • Так м'яко всі, і ніжно... Ммммм. Олена така красуня
  • Це було дуже ніжно і смачно!!!

До речі, Олена Кравець нещодавно поділилася, як в її родині відреагували на рішення взяти участь у шоу "Танці з зірками". Її дочка Маша, яка і сама багато років займається танцями, по-своєму прокоментувала мамині зйомки у танцювальному проекті.

Нагадаємо, що раніше дочка Олени Кравець в стильному вбранні захопила красою.

"Міняйте паркет, MARUV його спалила": енергійний вог від співачки підкорив глядачів "Підірвала танцпол": Тіна Кароль запалила яскравим танцем на "Танці з зірками"
Новини України шоуТанці з зіркамиОлена Кравець
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся