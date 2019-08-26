"Як можна бути такою крутою?": дочка Олени Кравець похвалилася милим фото з мамою

Старша дочка прийшла підтримати маму на виступі
Відео: Олена Кравець і Максим Леонов / Фокстрот / Танці з зірками 2019 (youtube.com)
Старша дочка Олени Кравець Маша, яка продовжує дивувати схожістю зі своєю зірковою мамою і підкорювати шанувальників яскравими образами, не дуже активний користувач соцмереж. Фото в її профілі з'являються не регулярно, і тим вони стають ціннішими для її підписників.
Після першого ефіру танцювального шоу "Танці з зірками" дівчина виклала спільне фото з мамою в сториз Instagram, на якому Олена залишилася в концертному образі — трендовому сукню в балетному стилі світло-пісочного відтінку.
Фото: Олена і Маша Кравець (instagram.com/ma_kravets)
"Ну як можна бути такою крутою, @lennykravets?" - підписала кадр Маша.
Судячи з такого емоційного підпису можна сказати, що дівчина пишатися виступом своєї мами, яка, варто визнати, здивувала своїх шанувальників граціозністю і легкістю виконання фокстроту.
Зіркова мама відповіла донці дуже зворушливо, розмістивши таке ж саме фото на своїй сторінці з підписом : "Моя зірочка".
Фото: Олена і Маша Кравець (instagram.com/lennykravets)
Шанувальники Олени залишили масу схвальних коментарів про харизматичне виконання конкурсного танцю і пообіцяли вболівати за неї в наступних ефірах:
Фото: Олена Кравець і Ростислав Ріпка (instagram.com/lennykravets)
До речі, Олена Кравець нещодавно поділилася, як в її родині відреагували на рішення взяти участь у шоу "Танці з зірками". Її дочка Маша, яка і сама багато років займається танцями, по-своєму прокоментувала мамині зйомки у танцювальному проекті.
Нагадаємо, що раніше дочка Олени Кравець в стильному вбранні захопила красою.