"Як можна бути такою крутою?": дочка Олени Кравець похвалилася милим фото з мамою

Фото: Маша Кравець (instagram.com/ma_kravets)

Старша дочка прийшла підтримати маму на виступі

Відео: Олена Кравець і Максим Леонов / Фокстрот / Танці з зірками 2019 (youtube.com)

Старша дочка Олени Кравець Маша, яка продовжує дивувати схожістю зі своєю зірковою мамою і підкорювати шанувальників яскравими образами, не дуже активний користувач соцмереж. Фото в її профілі з'являються не регулярно, і тим вони стають ціннішими для її підписників.

Після першого ефіру танцювального шоу "Танці з зірками" дівчина виклала спільне фото з мамою в сториз Instagram, на якому Олена залишилася в концертному образі — трендовому сукню в балетному стилі світло-пісочного відтінку.

Фото: Олена і Маша Кравець (instagram.com/ma_kravets)

"Ну як можна бути такою крутою, @lennykravets?" - підписала кадр Маша.

Судячи з такого емоційного підпису можна сказати, що дівчина пишатися виступом своєї мами, яка, варто визнати, здивувала своїх шанувальників граціозністю і легкістю виконання фокстроту.

Зіркова мама відповіла донці дуже зворушливо, розмістивши таке ж саме фото на своїй сторінці з підписом : "Моя зірочка".

Фото: Олена і Маша Кравець (instagram.com/lennykravets)

Шанувальники Олени залишили масу схвальних коментарів про харизматичне виконання конкурсного танцю і пообіцяли вболівати за неї в наступних ефірах:

Фото: Олена Кравець і Ростислав Ріпка (instagram.com/lennykravets)

Вона з року в рік тільки краща стає)

Так плавно, легко, красиво, чуттєво. Відмінний початок. Вболіваю за Лєну всією душею

Я неочікувала від неї такого, але вона була на висоті. Я буду вболівати за неї

Лєна - це харизма. Танець ніби простий, не щось таке прямо круте, але який красивий у її виконанні. І Олена дуже красива жінка.

Гарна пара. Красивий, ніжний і дуже чуттєвий танець. Бажаю перемоги

Боже, які в неї шикарні руки! Як вона ними володіє! Лєна, не накручуй себе, руки в тобі нереальні!!!

Лена - найглибший артист з усіх, кого я знаю.

Лена Ви одна з найніжніших, найкрасивіших пар. Бажаю удачі і перемоги.

Вона така світла. Моя фаворитка з цього моменту

Оленка, з дебютом в новому для Вас "жанрі"!!! Таку красиву, жіночну, талановиту, харизматичну жінку обов'язково чекає успіх!!!

Молодець. Я вірю, що вона переможе. Як же я надихають цією Жінкою (саме так, з великої літери)

Талановита людина талановита у всьому , клас

Так м'яко всі, і ніжно... Ммммм. Олена така красуня

Це було дуже ніжно і смачно!!!

До речі, Олена Кравець нещодавно поділилася, як в її родині відреагували на рішення взяти участь у шоу "Танці з зірками". Її дочка Маша, яка і сама багато років займається танцями, по-своєму прокоментувала мамині зйомки у танцювальному проекті.

Нагадаємо, що раніше дочка Олени Кравець в стильному вбранні захопила красою.