"Як красиво": Світлана Лобода захопила новим образом в капелюшку
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Лобода продовжує приміряти різні образи
Світлана Лобода порадувала своїх шанувальників новими фотографіями, які вона виклала на своїй сторінці в Instagram.
На нових фото відома українська співачка позує в чорному капелюшку і чорному пальто. На одному з фото на ній надіті чорні окуляри.
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Користувачі в захваті від образу Лободи і залишили масу коментарів.
- Шикарна. Дуже чекаємо кліп! Сподіваюся, що реально скоро;
- Як же вам йдуть капелюхи. Просто вбиваєте своєю ідеальністю!;
- Дозвольте закохатися?;
- Надто ідеальна. Дуже чекаємо кліп і саму пісню. Це буде бомба;
- Ви дуже красива;
- Богиня, кажу без перебільшення, найшикарніша на землі. Найулюбленіша;
- Яка ідеальна, я не можу, інфаркт зловив мене на повал;
- Еее... Навіщо так шикарно?;
- Omg! Ви прекрасні! Ви ідеальні! І вам до біса йдуть капелюхи! Та чорт візьми, вам все йде;
- Нелюдська краса;
- Як красиво. Дуже мила, вище всяких похвал;
- Капелюх дуже йде;
- Дуже красиво;
- Ідеальна! Ідеальна у всьому!!!;
- Яка Жінка!!! Світлана тепер я захоплений твоєю красою!;
- Неземна космічна краса;
- Чому мені це фото нагадує фільм про мушкетерів, точніше про героїню з фільму.
Нагадаємо, що Світлана Лобода на одній з вечірок відшила Філіпа Кіркорова, який, намагався кілька разів її поцілувати. Цей інцидент стався на гала-вечері російської премії МУЗ-ТВ.
Раніше повідомлялося про те, що Світлана Лобода трепетно привітала доньку з днем народження.