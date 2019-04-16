"Як красиво": Світлана Лобода захопила новим образом в капелюшку

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода продовжує приміряти різні образи

Світлана Лобода порадувала своїх шанувальників новими фотографіями, які вона виклала на своїй сторінці в Instagram.

На нових фото відома українська співачка позує в чорному капелюшку і чорному пальто. На одному з фото на ній надіті чорні окуляри.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі в захваті від образу Лободи і залишили масу коментарів.

Шикарна. Дуже чекаємо кліп! Сподіваюся, що реально скоро;

Як же вам йдуть капелюхи. Просто вбиваєте своєю ідеальністю!;

Дозвольте закохатися?;

Надто ідеальна. Дуже чекаємо кліп і саму пісню. Це буде бомба;

Ви дуже красива;

Богиня, кажу без перебільшення, найшикарніша на землі. Найулюбленіша;

Яка ідеальна, я не можу, інфаркт зловив мене на повал;

Еее... Навіщо так шикарно?;

Omg! Ви прекрасні! Ви ідеальні! І вам до біса йдуть капелюхи! Та чорт візьми, вам все йде;

Нелюдська краса;

Як красиво. Дуже мила, вище всяких похвал;

Капелюх дуже йде;

Дуже красиво;

Ідеальна! Ідеальна у всьому!!!;

Яка Жінка!!! Світлана тепер я захоплений твоєю красою!;

Неземна космічна краса;

Чому мені це фото нагадує фільм про мушкетерів, точніше про героїню з фільму.

Нагадаємо, що Світлана Лобода на одній з вечірок відшила Філіпа Кіркорова, який, намагався кілька разів її поцілувати. Цей інцидент стався на гала-вечері російської премії МУЗ-ТВ.

Раніше повідомлялося про те, що Світлана Лобода трепетно привітала доньку з днем народження.