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"Як красиво": Світлана Лобода захопила новим образом в капелюшку

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.04.2019 - 22:45
"Як красиво": Світлана Лобода захопила новим образом в капелюшку
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода продовжує приміряти різні образи

Світлана Лобода порадувала своїх шанувальників новими фотографіями, які вона виклала на своїй сторінці в Instagram.

На нових фото відома українська співачка позує в чорному капелюшку і чорному пальто. На одному з фото на ній надіті чорні окуляри.

 

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі в захваті від образу Лободи і залишили масу коментарів.

  • Шикарна. Дуже чекаємо кліп! Сподіваюся, що реально скоро;
  • Як же вам йдуть капелюхи. Просто вбиваєте своєю ідеальністю!;
  • Дозвольте закохатися?;
  • Надто ідеальна. Дуже чекаємо кліп і саму пісню. Це буде бомба;
  • Ви дуже красива;
  • Богиня, кажу без перебільшення, найшикарніша на землі. Найулюбленіша;
  • Яка ідеальна, я не можу, інфаркт зловив мене на повал;
  • Еее... Навіщо так шикарно?;
  • Omg! Ви прекрасні! Ви ідеальні! І вам до біса йдуть капелюхи! Та чорт візьми, вам все йде;
  • Нелюдська краса;
  • Як красиво. Дуже мила, вище всяких похвал;
  • Капелюх дуже йде;
  • Дуже красиво;
  • Ідеальна! Ідеальна у всьому!!!;
  • Яка Жінка!!! Світлана тепер я захоплений твоєю красою!;
  • Неземна космічна краса;
  • Чому мені це фото нагадує фільм про мушкетерів, точніше про героїню з фільму.

Нагадаємо, що Світлана Лобода на одній з вечірок відшила Філіпа Кіркорова, який, намагався кілька разів її поцілувати. Цей інцидент стався на гала-вечері російської премії МУЗ-ТВ.

Раніше повідомлялося про те, що Світлана Лобода трепетно привітала доньку з днем народження.

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