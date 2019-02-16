"Як школярка": Ані Лорак зачарувала ніжним streetstyle образом

Співачка з масштабним шоу "Діва" колесить по Росії

Известная украинская певица Ани Лорак, которая недавно вновь стала свободна после развода с мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, очаровала своих поклонников нежным уличным образом. Фото, сделанное во время тура по России с шоу "Дива", артистка опубликовала на своей странице в Instgaram.

На снимке Каролина запечатлена на улице в черных брюках, бежевом пуловере и светло-розовом оверсайз пуховике без рукавов. Дополнили образ солнцезащитные очки.

"Отличная погода! Сегодня ровно год #шоуДива и отмечаем его концертом в Майкопе! До встречи вечером!" - подписала публикацию Лорак.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Фанам знаменитости очень понравился такой милый и простой образ - некоторые отметили в комментариях, что в таком наряде она выглядит как школьница.

"Поздравляю любимая. Это невероятное шоу, а вы как всегда прекрасны";

"Очень классное фото, Дива. Шоу Дива лучшее шоу. Мы вас очень любим";

"Офигенная просто лучшая наша дива";

"Очень люблю наблюдать за Вашими образами, всегда стильная, крутая. Так держать! Вы мой идеал красоты";

"О боже какая нежность";

"Какая прекрасная!!! удачи сегодня, родная!";

"Не узнать!!! Просто идет школьница со школы и задумалась о домашних Заданиях!!!" - пишут подписчики певицы.

Напомним, ранее Ани Лорак показала чувственный танец в смелом образе.

Мы также писали, что Ани Лорак и ее бывший муж показали достижения дочери Софии на подиуме. Девочка приняла участие в показе российского дизайнера.

К слову, Ани Лорак похвасталась чувственной и откровенной фотосессией в домашней обстановке и показала, как она расслабляется в перерывах между плотным концертным графиком.

Видео: РБК-Украина