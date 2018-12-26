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"Наче 18 років": Кароль вразила зовнішнім виглядом без макіяжу

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.12.2018 - 13:43
"Наче 18 років": Кароль вразила зовнішнім виглядом без макіяжу
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Фани відзначили, що співачка виглядає, як 18-річна дівчина

Популярна українська співачка і зірковий тренер шоу Голос країни 9 Тіна Кароль, у якої трапилася неприємність з новорічною ялинкою, захопила користувачів мережі зовнішнім виглядом без макіяжу. Днями шанувальники зустріли артистку в аеропорту Бориспіль і вона не відмовила у проханні зробити фото, незважаючи на те, що на обличчі Тіни не було ні грама косметики. Знімки були опубліковані на фан-сторінці Кароль в Instagram.

Співачка була одягнена у світлу куртку і білий светр і мило посміхалася.

&quot;Наче 18 років&quot;: Кароль вразила зовнішнім виглядом без макіяжу&quot;Наче 18 років&quot;: Кароль вразила зовнішнім виглядом без макіяжу

Фото: (instagram.com/tinakarol_fantina)

Підписники зазначили в коментарях, що Тіна виглядає дуже молодо без макіяжу і засипали її компліментами.

"Як ніби 18 років, дуже молодо виглядає Тіночка";

"Великоока красуня";

"Жах, це взагалі законно з роками ставати молодшим?";

"Проста, нормальна як всі люди, і це круто!!!";

"Справжня", - пишуть фоловери.

&quot;Наче 18 років&quot;: Кароль вразила зовнішнім виглядом без макіяжу&quot;Наче 18 років&quot;: Кароль вразила зовнішнім виглядом без макіяжу

Скріншот коментарів: (instagram.com/tinakarol_fantina)

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль привела в захват шанувальників пікантним фото в піджаку на голе тіло, на якому вона виглядає дуже щасливою.

Крім того, Тіна Кароль підкорила фанів витонченим образом під час появи в студії одного з провідних українських каналів.

Також Тіна Кароль поділилася враженнями від зйомок нового сезону шоу "Голос країни", а також розповіла, як їй працюється з колегами-чоловіками. Компанію в кріслах зіркових тренерів їй складуть Монатік, Потап і Dan Balan.

Відео: РБК-Україна

 

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Новини України Тіна Карольпевецмакияж
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