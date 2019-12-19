Як плакала вона: TAYANNA отримала престижну музичну нагороду

Вчора, 18 грудня відбувся традиційний концерт-нагородження головних музичних хітів року "Новорічна Музична Платформа". "Пісню року 2019" визнали сингл співачки TAYANNA "Як плакала вона".

Про це виконавиця написала у своєму Instagram:

"Хочу подякувати каналу Україна, Генадію Вітеру та всім організаторам "Музичної платформи". Мені дуже приємно, що моя пісня «Як плакала вона» отримала нагороду "Пісня року 2019". Вже плануємо нові сингли на 2020 рік, які неодмінно вас потішать".

TAYANNA на сцені церемонії "Музична платформа" (фото: прес-служба співачки)

Для "фантастичної жінки" TAYANNA нагорода значуща, адже саме вона є автором слів і музики, а саунд-продюсером виступив Андрій Ігнатченко. Реліз композиції "Як плакала вона" відбувся весною, трек одразу потрапив у гарячу ротацію до всіх головних радіостанцій країни, займав лідируючі позиції в iTunes, а лірик-відео на Youtube каналі набрало вже понад 3 мільйонів переглядів.

Наразі співачка продовжує працювати над новим альбомом, який планує випустити вже у наступному році.

TAYANNA — Як плакала вона