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Досі згадую: TAYANNA розповіла про кращий подарунок на Новий рік

Lite » Стиль життя 09.12.2019 - 11:35
Досі згадую: TAYANNA розповіла про кращий подарунок на Новий рік
TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Також співачка розповіла, що планує дарувати синові на Новий 2020 рік

Популярна українська співачка TAYANNA на зйомках шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня, згадала про найщасливіший Новий рік у своєму житті.

В ексклюзивному інтерв’ю журналістам каналу "Україна" співачка TAYANNA зізналася, що найбільше задоволення їй приносять сюрпризи:

"Я не люблю загадувати, що мені подарують чи просити щось конкретне. Приємно, коли це сюрпризи. Якось мої друзі, це було років п’ятнадцять тому, повезли мене на Драгобрат, там вони поставили мене кататися на лижах – я тоді ще зовсім не вміла. Той Новий рік досі згадую!".

Також співачка розповіла про те, що тепер свято влаштовує для сина, але подарунки традиційно обирає з користю.

"Я ще не знаю, що цього року даруватиму. Але точно буде якась книжка – не гаджети, та й телефон він вже має. А от цікаві і класні книжки – це завжди доречно. Як на мене, подарунки для дітей мають бути саме корисні, розвиваючі. До речі, він у мене не вірить в жодних "зубних фей" чи Діда Мороза – каже: "Мамо, я ж знаю, що то все ти робиш", – поділилася TAYANNA за лаштунками шоу "Привіт, 20-ті!".

Досі згадую: TAYANNA розповіла про кращий подарунок на Новий рік

Фото: ТК "Україна"

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

До речі, раніше TAYANNA поділилася секретом стрункості і розповіла про комфортний раціон.

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